WoW : Les Trésors de l'île Annelée, où les trouver ?

Retrouvez la localisation des 22 Trésors de l'île Annelée de WoW Midnight, avec des informations relatives au mode d'obtention de ceux qui sont cachés dans cet article.

L'île Annelée est accessible depuis le patch 12.1 de WoW Midnight, et comme les autres zones de l'extension, elle regorge de trésors, dont certains sont plutôt bien cachés. Il est intéressant de les récupérer, étant donné que cela entraîne la validation d'un haut-fait, octroyant la monture Crochet-venin aurifère. Afin de vous aider à l'accomplir, nous vous indiquons ici la localisation de tous les trésors de l'île Annelée.

Où sont les trésors de l'île Annelée sur WoW Midnight ?

L'île Annelée abrite 22 trésors, et tous les trouver entraîne la validation du haut-fait Trésors de l'île Annelée. Chaque trésor repérer accorde d'ailleurs 50 points de Renom avec les Forces de Zul'jarra. Ils contiennent en grande majorité des éléments de décor, des transmogrifications, des jouets et de l'équipement. Leur localisation exacte est indiquée ci-dessous.

Coordonnées des trésors non cachés, sur lesquels il suffit de cliquer

Sac lié par les crochets → 45.91, 66.28

Masque oublié → 64.91, 78.90

Bâton défectueux → 75.37, 68.36

Lame maudite de Jaktu → 60.43, 59.45

Collier de jade-venin → 64.72, 36.63

Bouteille ornée → 66.95, 28.03

Crâne fêlé → 58.14, 43.56

Récipient nauséabond → 53.10, 43.11

Glaive amani terni → 55.21, 37.95

Panier détrempé → 49.48, 31.98

Bijou de Loa endommagé → 46.86, 29.58

Planque de Zul'jan → 43.95, 26.50

Vase hanté → 31.4, 83.5

Encens fumant → 29.5, 67.2

Urne croulante → 73.5, 56.5

Mode d'obtention des trésors cachés et localisation

7 trésors de l'île Annelée sont un peu plus difficiles que les précédents à acquérir, mais en respectant les instructions suivantes, vous ne devriez pas rencontrer de problème à les obtenir.

1- Butin de rituel sacrilège

En 43.62, 67.41, placez-vous face à la table de rituel, dos à la rivière. Cliquez sur chaque bibelot suivant l'ordre indiqué ci-dessous, puis ouvrez le coffre devant vous.





2- Coffre incrusté de sel

Situé en 70.63, 76.62, l'ouverture du coffre requiert de plonger dans la mer à proximité, aux alentours des coordonnées 69, 82, et de cliquer les palourdes pétillantes jusqu'à recevoir une perle luminescente. Retournez dans la cave pour attirer le coquillage Nacretta, qui laissera tomber une clé égarée, utile au crochetage du coffre.





3- Cache de corsaire amani

Pour recevoir ce trésor, vous devrez respecter les étapes suivantes :

Pêchez un Morceau macabre dans le banc en 73.43, 66.16 (attention, la durée de vie du poisson n'est que de 2 minutes). Plongez pour nourrir un dauphin affamé avec en cliquant dessus, puis ne sortez de l'eau sous aucun prétexte. Allez en 73.10, 66.99 ; le dauphin dénichera une caisse détrompée, lootez la Moitié anneau de clé de corsaire. Réitérez l'opération, mais cette fois en 72.35, 68.34, jusqu'à l'apparition d'une urne brisée. Ramassez la Moitié dents de clé de corsaire. Combinez les deux objets. Ouvrez le coffre en 71.88, 66.67.









4- Esprit égaré

Rendez-vous aux coordonnées 70.24, 64.49 pour cliquer sur le Bijou oublié, et remettez-le à l'esprit égaré en 68.06, 65.90.

5- Tombe d'une personne oubliée

Allez sur la tombe en 67.25, 48.46 pour commencer le processus en déverrouillant les dialogues. Ensuite :

Parlez à Zuzan en 69.06, 52.69 ; Puis à Zan'ja en 70.41, 58.43 ; Et enfin à Ru'ko en 66.41, 57.20. Retournez à la tombe pour recevoir son contenu.

6- Coffre de plongée englouti

En 65.46, 5.60, sur l'île au nord-ouest de la zone, vous verrez sous l'eau un coffre. Il suffit d'éliminer des Mérou nage-sel, des créatures neutres, situées à proximité. Une fois que vous aurez ramassé 3x Fragment de clé de plongée, combinez-les et ouvrez le coffre.

7- Trésor pillé de Vul'zahn

Enfin, le Trésor pillé de Vul'zahn est localisé au Débarcadère de Tokka, en 58.17, 45.73. Pour l'obtenir, vous devrez :

Parler à Vul'zahn, à côté du coffre ; Interagir avec le Cuisinier fanécorce en 58.01, 48.76 ; Faire de même avec l'Apothicaire Dezi en 57.21, 48.38 ; Ce dernier vous remettra une Potion anti-maux de tête ; Donnez le remède au Cuisinier, il vous récompensera d'un Ragoût de sanglier renifleur ; Offrez le plat à Vul'zahn ; Ouvrez le coffre.

Félicitations, vous venez de valider Trésors de l'île Annelée et d'ajouter la monture Crochet-venin aurifère à votre collection !

Si vous aimez les cosmétiques, n'hésitez pas à faire l'acquisition de la monture Golem arcanique d'archéologue, et d'améliorer votre réputation avec L'équipage du Capitaine Tokka, une faction secondaire introduite avec la Malédiction d'Ula'tek.