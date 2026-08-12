WoW : Les Forces de Zul'jarra, quelles récompenses obtenir en augmentant le Renom de cette faction ?

Découvrez ce que vous réserve la faction des Forces de Zul'jarra sur WoW Midnight si vous améliorez votre niveau de Renom.

La mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek est disponible sur les serveurs de WoW Midnight, et les joueurs peuvent ainsi explorer l'île Annelée et augmenter leur Renom avec les Forces de Zul'jarra. Afin que vous puissiez y voir un peu plus clair, nous vous résumons ici les récompenses accessibles avec cette faction selon votre niveau de réputation.

Quels butins sont disponibles avec le Renom des Forces de Zul'jarra sur WoW Midnight ?

Sur WoW Midnight, les Forces de Zul'jarra sont une faction ayant fait son entrée en phase 2, avec le déploiement de la Malédiction d'Ula'tek. Vous la débloquerez rapidement, en avançant dans la campagne de la saison, juste avant d'être autorisé à voyager vers l'île Annelée.

Voici ce à quoi vous aurez droit selon votre niveau de Renom avec les Forces de Zul'jarra. Pour obtenir ces butins, vous devrez vous adresser à l'intendante Jan'sari la Vigilante sur l'île Annelée, en 58.8, 46.0.

Comme d'habitude, améliorer votre Renom se fera en complétant des quêtes ponctuelles ou hebdomadaires, en éliminant pour la première fois des créatures rares ou en découvrant des trésors, ou encore, en cliquant sur les points d'intérêt. Ne tardez donc pas à vous y mettre ; la route sera longue pour mettre la main sur tous les butins de la faction des Forces de Zul'jarra.