WoW : Les Forces de Zul'jarra, quelles récompenses obtenir en augmentant le Renom de cette faction ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 août 2026 à 16h35
Découvrez ce que vous réserve la faction des Forces de Zul'jarra sur WoW Midnight si vous améliorez votre niveau de Renom.
WoW : Les Forces de Zul'jarra, quelles récompenses obtenir en augmentant le Renom de cette faction ?

La mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek est disponible sur les serveurs de WoW Midnight, et les joueurs peuvent ainsi explorer l'île Annelée et augmenter leur Renom avec les Forces de Zul'jarra. Afin que vous puissiez y voir un peu plus clair, nous vous résumons ici les récompenses accessibles avec cette faction selon votre niveau de réputation.

Quels butins sont disponibles avec le Renom des Forces de Zul'jarra sur WoW Midnight ?

Sur WoW Midnight, les Forces de Zul'jarra sont une faction ayant fait son entrée en phase 2, avec le déploiement de la Malédiction d'Ula'tek. Vous la débloquerez rapidement, en avançant dans la campagne de la saison, juste avant d'être autorisé à voyager vers l'île Annelée

jansari

Voici ce à quoi vous aurez droit selon votre niveau de Renom avec les Forces de Zul'jarra. Pour obtenir ces butins, vous devrez vous adresser à l'intendante Jan'sari la Vigilante sur l'île Annelée, en 58.8, 46.0.

Niveau de Renom Récompenses
2
  • Possibilité d'achat de la Cape des hash'ura
  • Brassards de brise-malédiction I : Pièce d'armure de poignet de vétéran via Jan'sari la Vigilante 
3
4
  • Chaque jour, le premier boss de vague de malédiction éliminé a une chance de vous octroyer une Âme corrosive.
5 Recettes disponibles : 
6
  • Tome de connaissance des métiers (10 points, utilisation unique, cumulable avec ceux de la saison 1)
  • Marnes de Lumière du Vide en parlant à Jan'sari
7
8
  • Corrosion spirituelle I : Apportez la Relique corrosive à Er'inye pour obtenir une corrosion spirituelle à utiliser à l'autel de la corrosion.
  • Vagues de malédiction II : Les boss de vague de malédiction ont désormais une chance de laisser tomber une pièce d'équipement de vétéran lié au bataillon chaque jour.
9
  • Possibilité de trouver des sacoches d'éclaireur malchanceux sur l'île Annelée (Unfortunate Scout's Satchel)
  • Brassards de brise-malédiction II : Pièce d'armure de poignet de champion via Jan'sari.
10
11
12
  • Mascotte Ssnek'zali
  • Marnes de Lumière du Vide en parlant à Jan'sari
13
14
  • Corrosion spirituelle II : Adressez-vous à Jan'sari la Vigilante et apportez le Bijou corrosif à Er'inye pour obtenir une corrosion spirituelle à utiliser à l'autel de la corrosion.
15
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18
19
20

Comme d'habitude, améliorer votre Renom se fera en complétant des quêtes ponctuelles ou hebdomadaires, en éliminant pour la première fois des créatures rares ou en découvrant des trésors, ou encore, en cliquant sur les points d'intérêt. Ne tardez donc pas à vous y mettre ; la route sera longue pour mettre la main sur tous les butins de la faction des Forces de Zul'jarra.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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