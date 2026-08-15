WoW : Équilibrages des classes du 19 août 2026, les détails de la mise à jour

Une semaine après le déploiement du patch 12.1 de WoW Midnight, Blizzard prévoit un nouvel équilibrage des classes le jour de la sortie de la saison 2. Le but du développeur est d'apporter plusieurs ajustements aux spécialisations les moins performantes, tout en appliquant un nerf à celles qui se démarquent le plus, à l'instar du chevalier de la mort sang. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes du 19 août de Midnight ci-dessous.

WoW : Quand ont lieu les équilibrages de classe de la saison 2 ?

Équilibrage des classes du 19 août de WoW Midnight

Classes

Chevalier de la mort

Sang

San'layn

Force viscérale confère désormais 6 % de Force (au lieu de 10 %).

Transfusion augmente désormais les dégâts de Arme runique dansante de 5 % (au lieu de 10 %).

Note des développeurs : l'infobulle sera mise à jour ultérieurement pour refléter cette nouvelle valeur.

Givre

Les dégâts de toutes les capacités sont augmentés de 9 %.

Le bonus 2 pièces de l'ensemble de l'abîme Venimeux est modifié :

confère désormais 1 % de vitesse d'attaque par cumul (au lieu de 2 %) ;

augmente désormais les dégâts de Torrent létal de givre de 2 % par cumul (au lieu de 4 %).

Chasseur de démons

Dévoration

Note des développeurs : le bonus 4 pièces de la spécialisation Dévoration est nettement plus performant que prévu. Nous réduisons donc sa puissance. Pour compenser cette réduction, nous augmentons les dégâts de toutes les capacités. De plus, le DH Dévoration est actuellement trop performant, principalement en monocible. Nous réduisons donc les dégâts de Fauchage/Abattage sélectif/Éradiquer, tout en augmentant la composante AoE d'Éradiquer afin de limiter l'impact de cette modification en combat de zone.

Les dégâts de toutes les capacités sont augmentés de 14 %. Cela ne concerne pas les combats JcJ.

Les dégâts de Fauchage/Abattage sélectif/Éradiquer sont réduits de 12 %.

Les dégâts de zone d'Éradiquer passent à 90 % des dégâts de base (au lieu de 85 %).

Le bonus 4 pièces de l'ensemble de l'abîme Venimeux est modifié :

génère désormais 2 fragments d'âme (au lieu de 8) ;

augmente les dégâts de Fauchage de 10 % (au lieu de 20 %).

Druide

Restauration

Note des développeurs : nous augmentons les soins et les dégâts du Druide Restauration, car ces deux aspects sont actuellement en retrait par rapport aux autres soigneurs.

Tous les soins sont augmentés de 4 %. Cela ne concerne pas le JcJ.

Tous les dégâts sont augmentés de 20 %. Cela ne concerne pas le JcJ.

Chasseur

Maîtrise des bêtes

Note des développeurs : le nouveau bonus d'ensemble d'abîme Venimeux n'est pas aussi puissant que nous le souhaiterions. Nous augmentons donc les effets du bonus 4 pièces.

Le bonus 4 pièces de la Fosse vénéneuse est modifié :

Tir du cobra bénéficie désormais de 30 % de l'efficacité d'Enchaînement bestial par cumul (au lieu de 20 %) ; ou frappe la cible et inflige 20 % de dégâts supplémentaires par cumul (au lieu de 15 %).

Mage

Arcanes

Note des développeurs : le bonus d'ensemble de l'abîme Venimeux est plus puissant que ce que nous avions prévu. Cependant, la réduction nécessaire aurait eu un impact trop important sur les dégâts globaux d'Arcanes. Nous apportons donc également un petit ajustement positif à ses capacités de base.

Les dégâts de toutes les capacités sont augmentés de 3 %.

Le bonus 2 pièces est modifié :

le bonus aux dégâts de Projectiles des Arcanes passe à 5 % (au lieu de 20 %).

Le bonus 4 pièces est modifié :

le bonus aux dégâts de Puissance cumulative par cumul passe à 3 % (au lieu de 5 %).

Moine

Tisse-brume

Note des développeurs : le Tisse-brume est actuellement en difficulté. Nous augmentons donc ses soins incantés ainsi que son bonus 4 pièces de l'abîme Venimeux afin d'améliorer ses performances tout en préservant la diversité des builds.

Tous les soins sont augmentés de 8 %. Cela ne concerne pas le JcJ.

Le bonus 4 pièces de l'abîme Venimeux voit son taux d'activation augmenté de 33 %.

Prêtre

Discipline

Note des développeurs : nous réduisons les dégâts infligés par le Prêtre Discipline et compensons cette réduction via Expiation afin de ne pas modifier ses soins globaux. Ses dégâts sont en effet trop élevés par rapport aux autres soigneurs. En parallèle, nous augmentons les dégâts de Faille entropique afin de limiter l'impact de cette modification sur la viabilité du Tisseur du Vide en donjon et de préserver ses importants dégâts.

Tous les dégâts sont réduits de 30 %. Cela ne concerne pas le JcJ.

Les dégâts de Faille entropique sont augmentés de 20 %.

Expiation transfère désormais 46 % des dégâts en soins (au lieu de 32 %). Cela ne concerne pas le JcJ.

Sacré

Note des développeurs : nous augmentons les soins prodigués par Oracle afin qu'il puisse constituer une option compétitive face à Archonte. Nous augmentons également la régénération de mana apportée par Illumination afin d'améliorer davantage la gestion du mana du Prêtre Sacré.

Illumination régénère désormais le mana 25 % plus rapidement (au lieu de 10 %).

Oracle

Voleur

Assassinat

Tous les dégâts sont augmentés de 4 %.

Finesse

Note des développeurs : le bonus 4 pièces de Finesse est plus performant que prévu. Son efficacité est donc réduite. Nous appliquons en compensation une augmentation globale des dégâts de Finesse.

Tous les dégâts sont augmentés de 6 %.

Le bonus 4 pièces de l'abîme Venimeux voit son efficacité réduite à 60 % (au lieu de 100 %).

Chaman

Amélioration

Tous les dégâts sont augmentés de 5 %.

Démoniste

Démonologie

Note des développeurs : nous augmentons les performances du bonus 2 pièces de l'abîme Venimeux pour la spécialisation Démonologie afin de rapprocher ses performances de celles des bonus d'ensemble des autres spécialisations.

Le bonus 2 pièces est modifié :

les Diablotins sauvages explosent désormais avec une efficacité de 350 % sur leur cible principale (au lieu de 250 %) ; et de 315 % sur les autres cibles (au lieu de 225 %).

Guerrier

Note des développeurs : le bonus 4 pièces de la spécialiastion Fureur est actuellement trop performant. Cependant, Fureur est globalement dans une bonne situation et nous ne voulons pas perturber cet équilibre. Nous transférons donc une partie de la puissance du bonus 4 pièces vers les capacités de base de Fureur. De plus, Bourreau est actuellement trop performant pour les deux spécialisations en raison d'un bug qui faisait que Bourreau apportait une double valeur. Ce bug a récemment été corrigé à chaud. Cette correction a ramené les performances globales d'Armes dans la fourchette souhaitée, mais nous sommes satisfaits des performances de Fureur. Les dégâts de base de cette spécialisation sont donc augmentés ci-dessous afin de compenser à la fois cette correction et la modification du bonus d'ensemble.

Fureur

Tous les dégâts sont augmentés de 6 %.

Le bonus 4 pièces de l'abîme Venimeux est modifié :

les dégâts de Sanguinaire sont augmentés de 10 % ;

pendant Témérité, Sanguinaire augmente désormais le bonus aux coups critiques de Témérité de 3 %, jusqu'à 6 % (au lieu de 5 %, jusqu'à 10 %).

PvP

Le bonus d'ensemble des bijoux JcJ augmente désormais la statistique principale de 20 % pour les DPS et les tanks (au lieu de 15 %).

Note des développeurs : nous avons constaté que le rythme des combats JcJ était plus lent que prévu. Nous augmentons donc la statistique principale des spécialisations non soigneuses afin d'augmenter les dégâts infligés globalement.

Chasseur de démons

Dévoration

Note des développeurs : les Chasseurs de démons Dévoration sont à la fois très menaçants et très résistants pendant Métamorphose du Vide. De plus, Soumission au Vide permettait de prolonger ces fenêtres beaucoup trop longtemps. Nous réduisons donc son effet de génération de Fureur.

Soumission au Vide augmente désormais la Fureur générée de 60 % (au lieu de 100 %).

Druide

Restauration

Note des développeurs : le Druide Restauration a reçu plusieurs modifications dans La Malédiction d'Ula'tek qui ont amélioré ses performances au-delà de ce que nous souhaitons en JcJ.

Tous les soins sont réduits de 5 % en JcJ.

Mage

Feu

Note des développeurs : le bonus d'ensemble de l'abîme Venimeux du Mage Feu est particulièrement difficile à exploiter en JcJ. Nous apportons donc quelques ajustements afin d'améliorer son utilisation. Nous réduisons également les dégâts de Météore afin de diminuer les capacités de burst du Mage Feu.

Les dégâts d'Explosion pyrotechnique sont augmentés de 10 % en JcJ.

dégâts de Météore sont réduits de 20 % en JcJ.

Les dégâts de Tempête de comètes sont réduits de 20 % en JcJ.

Le bonus 4 pièces de l'abîme Venimeux est modifié :

réduit désormais le temps d'incantation d'Explosion pyrotechnique et de Choc de flammes de 30 % (au lieu de 10 %) ;

augmente le bonus aux dégâts de Pyroclasme de 5 % (au lieu de 10 %) en JcJ.

Paladin

Sacré

Note des développeurs : les performances du Paladin Sacré sont supérieures à ce que nous souhaitons et Jugement est trop efficace comme outil offensif. Nous augmentons donc l'efficacité de Croisé vengeur afin de compenser la réduction des dégâts de Jugement.

Tous les soins sont réduits de 5 % en JcJ.

Les dégâts de Jugement sont réduits de 30 % en JcJ.

Croisé vengeur transfère désormais 80 % des dégâts infligés en soins en JcJ (au lieu de 55 %).

Vindicte

Note des développeurs : le Vindicte contribuait à rallonger les matchs JcJ durant la Saison 1 grâce à son accès fréquent aux utilitaires de groupe. Nous transférons une partie de cette efficacité vers une puissance offensive plus régulière. Nous augmentons également les dégâts de Marteau de la Lumière de Templier afin qu'il constitue une alternative offensive solide à Héraut du Soleil.

Tous les dégâts sont augmentés de 8 % en JcJ.

Les dégâts de Verdict final sont augmentés de 15 % en JcJ.

Les dégâts de Marteau de la Lumière sont augmentés de 25 % en JcJ.

Sacrifice des justes réduit désormais le temps de recharge de Bénédiction de sacrifice de 30 secondes en JcJ (au lieu de 60 secondes).

Esprit inflexible réduit désormais le temps de recharge des sorts concernés de 20 % en JcJ (au lieu de 30 %).

Chaman

Restauration

Note des développeurs : nous apportons quelques ajustements ciblés afin d'améliorer principalement la viabilité de Long-voyant à l'approche de la Saison 2. Nous réduisons également l'efficacité de Conduit des tempêtes, qui nous semble trop puissant dans certaines situations.

Tous les soins sont augmentés de 4 % en JcJ.

Conduit des tempêtes réduit désormais le temps de recharge des sorts concernés de 2 secondes (au lieu de 4 secondes).

Conduit des tempêtes réduit désormais la durée des interruptions sur Éclair et Chaîne d'éclairs de 40 % (au lieu de 65 %).

Long-voyant

Les soins de Vague de soins, Afflux de soins et Salve de guérison provenant des Ancêtres sont augmentés de 35 % en JcJ.

L'absorption de Hydrobulle est augmentée de 35 % en JcJ.

Démoniste

Destruction