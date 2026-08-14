WoW : Correctif du 14 août 2026, les détails de la mise à jour

Quelques jours après le déploiement de la Malédiction d'Ula'tek sur les serveurs de WoW Midnight, Blizzard propose un correctif visant à solutionner certains problèmes. Les tailleurs et les joailliers seront par exemple heureux de pouvoir récupérer les 10 points de connaissance des livres des Forces de Zul'jarra, et vous serez obligé de compléter la campagne de Midnight pour accéder à celle du patch 12.1. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 14 août 2026 ci-dessous.

Correctif du 14 août 2026 de WoW Midnight

Classes

Marche de l'esprit s'applique désormais aux familiers dans les Caveaux d'Atal'utek.

Démoniste affliction

Résolution d'un problème lors à cause duquel Graine de Corruption ne consommait pas Instabilité des éclats lors de l'incantation.

Gouffres

Résolution d'un problème à cause duquel le Gouffre Halte de l'Ombre-Garde : Âmes survivantes ombre-gardes n'octroyait pas de progression pour la Grande chambre forte.

Résolution d'un problème à cause duquel les Sites rituels affichaient des récompenses de Grande chambre forte qui étaient incohérentes avec les paliers disponibles. La semaine prochaine, la Grande chambre forte octroiera les paliers 1-6 prévus pour les activités de la semaine 1.

Résolution d'un problème avec le Codex corrosif à cause duquel les Pouvoirs corrosifs débloqués sur un personnage n'apparaissaient pas comme options disponibles dans le Codex corrosif pour les autres personnages.

Donjons

Les joueurs n'ayant pas encore terminé les quêtes de la campagne devraient désormais être en mesure d'être invoqués dans les Caveaux d'Atal'Utek par les groupes de donjon Autel des crochets.

Autel des crochets

Résolution d'un problème à cause duquel Tortilleur déroulé changeait de cible en permanence avec Chasse malveillante.

Résolution d'un problème à cause duquel l'interaction avec Totem d'imprégnation pouvait échouer à déclencher l'événement.

Arène de la Cicatrice du Vide

Résolution d'un problème à cause duquel la défaite d'Aegyra l'Inflexible lors de l'incantation de Scinde-terre pouvait échouer à ouvrir la porte de l'arène.

Objets

Résolution d'un problème à cause duquel le Collier de jade-venin était parfois invisible (l'un des trésors de l'île Annelée)

Repaires

Repaires Les joueurs ne peuvent pas recevoir de butin de Nymrissa Mande-vagues plus d'une fois par semaine en difficulté Monde.

PvP

Regard gorgonéion ne pétrifie plus les joueurs indéfiniment.

Résolution d'un problème empêchant les Étincelles de guerre surnaturelles de tomber lors des activités de Naigtal et Val. Les quêtes d'Étincelles de guerre de Naigtal et Val ne seront plus proposées lorsque la Saison 2 débute.

Métiers

Les livres de Connaissance de Joaillerie et de Couture des Forces de Zul'jarra devraient désormais octroyer de la Connaissance. Les joueurs ayant obtenu ces livres avant le correctif devraient obtenir celle-ci de manière rétroactive.

Résolution d'un problème à cause duquel Contrat : forces de Zul'jarra s'appliquait parfois Contrat : tribu des Amani lors de l'utilisation.

Quêtes

Résolution d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient débuter la campagne de la Malédiction d'Ula'tek sans terminer d'abord la campagne principale de Midnight.

Note des développeurs : La campagne Malédiction d'Ula'tek était prévue pour nécessiter la complétion de la campagne principale de Midnight avant de pouvoir être débutée, car la complétion de ces fonctionnalités dans le désordre pourrait apporter de la confusion. Les joueurs n'ayant pas encore débuté la campagne Malédiction d'Ula'tek doivent désormais terminer la campagne principale de Midnight sur un personnage du compte. N'importe quel personnage ayant déjà débuté la campagne Malédiction d'Ula'tek ne devrait pas être afffecté et peut pousuivre et temriner cette dernière.

Les joueurs ayant terminé les quêtes Légendes des Haranir avec plusieurs personnages seront désormais en mesure de reprendre la suite de quêtes Le Berceau vide.

Froid comme la glace n'envoie plus les joueurs sur un parcours vers les abysses.

Suppression d'un indicateur de carte incorrecte pour A Suspicious Stew.

Bob a été trouvé et occupe à nouveau son poste de barman.

Monde

Résolution d'un problème à cause duquel les joueurs étaient déconnectés en entrant dans l'Excavation de Chutelune des Fiefs.

Possibles changements pour les bijoux

Nos confères de Wowhead ont dataminé des ajustements à venir, probablement le 19 août 2026, concernant divers trinkets. Blizzard n'a toutefois pas officiellement confirmé cela.

Bijoux de raid

Bijoux de Mythique+

Bijoux de la Saison 1