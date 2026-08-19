WoW : Le portail vers l'île Annelée, comment le débloquer ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 août 2026 à 10h31
Le portail vers l'île Annelée est disponible en saison 2 de WoW Midnight. Découvrez comment le déverrouiller dans cet article.
WoW : Le portail vers l'île Annelée, comment le débloquer ?

Voyager à dos de sa monture volante vers l'île Annelée prend quelques minutes à partir de Lune-d'Argent sur WoW Midnight, mais une solution existe pour gagner du temps. En effet, un portail conduisant directement vers la nouvelle zone de la saison 2 depuis la capitale est disponible, et nous vous expliquons ici comment en bénéficier.

Comment débloquer le portail vers l'île Annelée sur WoW Midnight ?

Pour déverrouiller le portail menant de Lune-d'Argent à l'île Annelée, il vous suffit de compléter quelques quêtes en lien avec l'activité de la Traque. Depuis le 19 août, jour du lancement de la saison de WoW Midnight, Astalor, le PNJ de la Traque, propose une nouvelle mission : Prey: A Slithering Threat. Elle consiste à terminer une Traque sur l'île Annelée. Rapprochez-vous de la table et choisissez une proie, en difficulté Cauchemar. 

traque-s2-table

Une fois que vous aurez achevé cette Traque, retournez auprès d'Alastor à Lune-d'Argent. Il vous confiera alors Prey: Anguish Island. En traversant le portail situé à côté de l'Assemblage E'nui, vous serez conduit vers l'île Annelée.

portail-coiled-island

Notez qu'il est indispensable d'avoir suffisamment avancé dans la campagne et d'avoir accès à l'île Annelée sur le personnage sur lequel vous effectuez cette quête pour pouvoir la valider. 

ile-annelee-silvermoon-portail

Le portail sera ainsi débloqué pour l'ensemble de vos personnages, et sera localisé à côté d'Astalor sur l'île. Nous vous recommandons de continuer les quêtes en lien avec la Traque pour que le boss Ral'Kala soit disponible, d'autant que celui-ci peut laisser tomber diverses récompenses, dont la monture Saccageur malfeu. Néanmoins, soyez vigilant en l'invoquant la première fois avec vos Reliques ossifiées ; ses dégâts peuvent surprendre, mieux vaut alors vous grouper avec au moins un autre joueur.

Pour en savoir plus au sujet des activités de l'île Annelée, consultez nos guides sur ses trésors, ses objets de lore, ses créatures rares ou encore à propos des Vagues de malédiction.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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