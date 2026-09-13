WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 septembre 2026 à 16h54
Le programme des mises à jour de WoW Midnight a été communiqué au cours de la BlizzCon 2026. L'extension prendra fin l'été prochain, et laissera ensuite place à The Last Titan.
WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée

La BlizzCon 2026 a été l'occasion pour Blizzard de dévoiler la feuille de route pour WoW Midnight jusqu'à l'été 2027, qui marquera la fin de l'extension, et le début de l'ultime chapitre de la Saga de l'Âme-Monde, The Last Titan.

Blizzard partage la roadmap de WoW Midnight jusqu'à l'été 2027

Que réserve WoW Midnight jusqu'à sa conclusion ? Blizzard a répondu à cette question en communiquant la feuille de route de l'extension pour les mois à venir.

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Automne 2026

L'automne s'ouvrira avec le patch 12.1.5, qui apportera son lot de nouveautés :

  • Les Labyrinthes ;
  • Une nouvelle campagne autour de Kith'ix ;
  • Un mini-raid ;
  • Les invasions Aqir ;
  • Une refonte des festivités de la Sanssaint (Hallow's End) ;
  • L'intégration des réputations dans le système de Bataillon.

Peu après, la mise à jour 12.1.7 sera déployée :

  • Lancement du mode de jeu des Entrelacs de l'histoire ;
  • Nouvelles suites de quêtes et chapitre d'histoire ;
  • Lorewalking : Thrall ;
  • Le retour des Voies temporelles turbulentes ;
  • Mises à jour du Voile d'hiver.

Hiver 2027 : La saison 3 va s'ouvrir

Le patch 12.2, intitulé Éclipse, inaugurera la saison 3 de WoW Midnight avec une quantité importante de contenu :

  • Nouveau Raid : The Worldcore ;
  • Nouvelle zone : The Mantle Vault ;
  • Nouveau donjon : Thraegar's Stand ;
  • Nouveau repaire : The Gearhold ;
  • Nouveaux Gouffres ; 
  • Arme Légendaire, dague pour casters ;
  • Paladins pour de nouvelles races : Réprouvés, Elfes de la Nuit et Trolls ;
  • Mises à jour du système de Logis et ajustements divers.

Printemps et été 2027 

Au printemps 2027, Blizzard frappera un grand coup avec la révélation officielle de la prochaine extension, The Last Titan. Un premier teaser a été partagé durant la BlizzCon, mais le développeur ne peut en dire plus, au risque de spoiler la suite des événements de Midnight.

Le patch 12.2.5 accompagnera cette période avec :

  • L'événement mondial Soulstorms ;
  • De nouvelles quêtes d'histoire ;
  • Des mises à jour pour la transmogrification.

Enfin, l'été 2027 conclura ce cycle avec le patch 12.2.7 :

  • Un récapitulatif complet de l'extension Midnight ;
  • Une mise à jour du Lorewalking ;
  • Des mises à jour pour les métiers et la Fête du Feu.

Au regard des informations partagées via cette roadmap, il apparaît que The Last Titan sortira au cours de l'été 2027. Le chemin est cependant encore long avant d'en arriver là, alors profitez bien des dernières mises à jour de Midnight en attendant de retourner en Norfendre.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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