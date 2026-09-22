WoW : Équilibrages des classes du 23 septembre 2026, les détails de la mise à jour

Blizzard a apporté plusieurs équilibrages à la suite du déploiement de la seconde saison de WoW Midnight, et la dernière salve annoncée par le développeur est sur le point d'arriver. Bien entendu, d'autres ajustements pourraient arriver par la suite, si le besoin s'en faisait sentir. En attendant, plusieurs classes font l'objet de modifications, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage du 23 septembre de WoW Midnight ci-dessous.

Équilibrage du 23 septembre 2026 de WoW Midnight

Chevalier de la mort

Sang

Notes des développeurs : Le San'layn inflige un peu plus de dégâts en zone que notre objectif initial pour les tanks. Nous réduisons ses dégâts globaux pour réduire cet écart. Cependant, nous augmentons les dégâts de Frappe de mort et réduisons son efficacité en cleave pour améliorer le mono-cible du Chevalier de la mort Sang, qui se situe un peu dans le bas du panier des tanks. De plus, nous apportons quelques améliorations ciblées au Porte-mort afin de compenser le nerf global de l'aura et d'apporter un léger gain net à la fois en zone et en mono-cible.

Tous les dégâts des compétences et des serviteurs sont réduits de 6 %.

Dégâts de Frappe de mort augmentés de 15 %.

Allonge mortelle fait désormais infliger à Frappe de mort 60 % de ses dégâts à 2 ennemis proches (au lieu de 75 %).

Porte-mort

Givre

Notes des développeurs : Le Chevalier de la mort Givre manque de performances en mono-cible et en enchaînement sur deux cibles.

Dégâts de Fauche-givre augmentés de 100 %. N'affecte pas le combat PvP.

Dégâts d'Anéantissement augmentés de 10 %. N'affecte pas le combat PvP.

Impie

Notes des développeurs : Nous cherchons à augmenter les dégâts du Chevalier de la mort Impie en raid. En parallèle, nous visons à ramener le build Trépas chancreux à son niveau antérieur aux corrections de bugs qui l'avaient rendu non viable.

Flagellation fait désormais exploser vos pestes à 65 % / 100 % (au lieu de 50 % / 70 %). N'affecte pas le combat PvP.

Trépas chancreux inflige 200 % des dégâts de peste restants (au lieu de 100 %). N'affecte pas le combat PvP.

San'layn

Chasseur de démons

Dévoration

Notes des développeurs : Ces changements visent principalement à favoriser les performances en raid et en mono-cible des builds de talents héroïques Annihilateur, tout en améliorant la viabilité d'Annihilateur dans un plus grand nombre de contenus.

Dégâts d'Effondrement d'étoile sur la cible principale augmentés de 25 %. N'affecte pas le combat PvP.

Dégâts d'Ingestion/Dévoration augmentés de 8 %. N'affecte pas le combat PvP.

Devastation

Saccage des Aldrachi

Notes des développeurs : Saccage des Aldrachi est resté très en retrait par rapport aux autres options de talents héroïques pour les deux spécialisations auxquelles il est accessible. Nous améliorons certains de ses effets principaux pour les deux spécialisations. Pour la spécialisation Dévastation en particulier, nous augmentons la génération de fragments d'âme conférée par Esprit brisé afin d'augmenter légèrement la génération de Fureur et d'accélérer le cycle d'utilisation de Glaive de saccageur et ses bonus.

Art du glaive augmente désormais les dégâts des frappes améliorées de 15 % (au lieu de 10 %) et 30 % (au lieu de 20 %).

Dégâts de Glaive du saccageur augmentés de 25 %.

Marque du saccageur augmente désormais vos dégâts sur la cible de 7 % (au lieu de 6 %).

Chances pour Esprit brisé de briser un fragment d'âme augmentées à 20 % (au lieu de 15 %).

Vengeance

Saccage des Aldrachi

Notes des développeurs : Saccage des Aldrachi est resté très en retrait par rapport aux autres options de talents héroïques pour les deux spécialisations auxquelles il est accessible. Nous améliorons certains de ses effets principaux pour les deux spécialisations.

Art du glaive augmente désormais les dégâts des frappes améliorées de 15 % (au lieu de 10 %) et 30 % (au lieu de 20 %).

Dégâts de Glaive du saccageur augmentés de 25 %.

Marque du saccageur augmente désormais vos dégâts sur la cible de 8 % (au lieu de 7 %).

Druide

Talents héroïques

Traqueur sauvage

Dégâts de Croissance effrénée augmentés de 15 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Farouche

Traqueur sauvage

Protecteur patient augmente les dégâts de saignement de 10 % (au lieu de 8 %). Ne s'applique pas au combat PvP.

Restauration

Tous les soins sont augmentés de 4 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Correction d'un problème où Photosynthèse pouvait être déclenché par les effets de soins sur la durée d'autres joueurs.

Évocateur

Augmentation

Notes des développeurs : Nous apportons des ajustements ciblés à certaines compétences du kit d'Augmentation dont la représentation dans le récapitulatif des dégâts est inférieure à ce qu'elle devrait être par rapport à leur puissance théorique ou au temps passé à les exécuter.

Dégâts d'Éruption augmentés de 15 %.

Dégâts de Souffle de feu augmentés de 60 %.

Dégâts de Soulèvement augmentés de 40 %.

Dégâts d'Écailles torides augmentés de 100 %.

Dévastation

Notes des développeurs : Les dégâts globaux de Dévastation en M+ sont légèrement inférieurs à ce que nous souhaiterions, nous ciblons donc globalement les capacités de zone (AoE) pour des buffs. Nous augmentons les dégâts de Flamme déchaînée pour maintenir son attrait en tant que cœur des talents Apex. Enfin, nous augmentons les dégâts d'Étoile fracassante afin que les joueurs choisissant les talents liés à leur ensemble de classe se sentent confiants dans le fait de faire un choix compétitif. Nous prévoyons que ces modifications profiteront davantage à la spécialisation Sculpte-flammes que Squammandant, car nous constatons que cette dernière est actuellement plus performante dans la plupart des types de contenu.

Dégâts de Bûcher augmentés de 10 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Dégâts de Flamme déchaînée augmentés de 25 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Dégâts de Souffle de feu augmentés de 5 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Dégâts de Frappe d'azur augmentés de 50 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Dégâts de Balayage d'azur augmentés de 50 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Dégâts d'Étoile fracassante augmentés de 10 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Chasseur

Précision

Notes des développeurs : Nous cherchons à augmenter les capacités de dégâts de zone des Chasseurs Précision avec ces changements.

Tirs piégés fait désormais frapper les ricochets de Visée ou de Tir rapide à hauteur de 75 % des dégâts (au lieu de 60 %).

Dégâts de Salve augmentés de 10 %.

Survie

Notes des développeurs : Nous augmentons les dégâts que Bombe de feu de brousse inflige à toutes les cibles, mais nous réduisons le bonus de dégâts accordé à la cible principale. Cela devrait être un changement neutre en mono-cible, mais une augmentation des dégâts de zone face à plusieurs ennemis.

Dégâts de Bombe de feu de brousse augmentés de 20 %.

Bombe de feu de brousse n'inflige plus que 50 % de dégâts supplémentaires à la cible principale (au lieu de 80 % supplémentaires).

Mage

Notes des développeurs : Pour le Mage Feu comme pour le Mage Givre, ces changements visent principalement à améliorer les performances en M+, avec un impact plus modéré en raid.

Feu

Les dégâts sur la durée de Météore sont augmentés de 100 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Givrefeu

Adepte du givrefeu augmente désormais les dégâts de Choc de flammes de 15 % (au lieu de 10 %).

Solfurie

Fardeau du pouvoir augmente désormais les dégâts de Choc de flammes de 6 % (au lieu de 3 %).

Givre

Dégâts d'Orbe gelé augmentés de 15 %.

Dégâts de Tempête de comètes augmentés de 50 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Dégâts de Fracasser issus de Morsure de givre aux ennemis proches augmentés de 10 %.

Dégâts des comètes glacées d'Assaut glacial augmentés de 50 %.

Moine

Tisse-brume

Tous les soins sont augmentés de 5 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Soins de Vivifier augmentés de 15 %. Ne s me applique pas au combat PvP.

Soins de Don de Sheilun augmentés de 15 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Marche-vent

Dégâts des attaques automatiques en mêlée augmentés de 25 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Dégâts de Double menace augmentés de 20 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Dégâts de Coup de pied du soleil levant augmentés de 8 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Paladin

Protection

Tous les dégâts des compétences sont augmentés de 6 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Vindicte

Templier

Notes des développeurs : Le Templier est en sous-performance par rapport au Héraut du Soleil cette saison. Nous augmentons son rendement global pour en faire une option plus viable face au Héraut du Soleil, pour ceux qui apprécient le style de jeu du Templier.

Dégâts de Marteau de la Lumière augmentés de 50 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Dégâts de Marteau empyréen augmentés de 12 %.

Prêtre

Discipline

Notes des développeurs : Le Prêtre Discipline n'est pas en mesure de fournir des soins adéquats en donjon en raison de la puissance d'Expiation en raid. Nous réintroduisons un bonus de soin pour Expiation en dehors des raids et augmentons considérablement ses soins hors raid pour aider le Discipline à briller en donjon.

Les soins d'Expiation sont augmentés de 40 % lorsque vous n'êtes pas dans une instance de raid ou de champ de bataille.

Les soins d'Expiation ne sont plus augmentés de 40 % en combat PvP.

Coût en mana de Pénitence réduit de 20 %.

Ombre

Notes des développeurs : Nous estimons que l'Ombre manque de dégâts mono-cible. Ces changements visent donc à améliorer ses dégâts contre une cible unique tout en restant neutres en situation multi-cibles.

Voleur

Finesse

Entourloupeur

Notes des développeurs : L'Entourloupeur a été nettement en dessous du Nécrotraqueur pour la spécialisation Finesse durant ce palier. Il reçoit une augmentation de dégâts sur ses effets clés pour en faire un choix plus raisonnable dans un éventail de contenus plus large.

Dégâts de Lame invisible augmentés de 50 %. N'affecte pas le combat PvP.

Dégâts d'Achèvement augmentés de 30 %. N'affecte pas le combat PvP.

Guerrier

Notes des développeurs : Les Guerriers sont globalement dans un bon état, mais nous trouvons que le Thane des montagnes est un peu en retard par rapport aux autres spé héroïques partenaires en Fureur et Protection. Nous lui donnons donc un petit coup de pouce pour aider les adeptes du Thana des montagnes.

Fureur

Thane des montagnes

Dégâts de Foudre augmentés de 50 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Dégâts de Courant terrestre augmentés de 50 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Protection

Thane des montagnes

Dégâts de Foudre augmentés de 50 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

Dégâts de Courant terrestre augmentés de 50 %. Ne s'applique pas au combat PvP.

PvP

Chevalier de la mort

Impie

San'layn

Notes des développeurs : Nous aimerions faire en sorte que l'arbre de talents héroïques San'layn devienne une option plus viable pour les Chevaliers de la mort Impie en PvP.

Inévitable fait désormais infliger aux pestes jusqu'à 60 % de dégâts supplémentaires en fonction des points de vie manquants de la cible (au lieu de 30 %).

Dégâts de Frappe vampirique augmentés de 100 %.

Druide

Farouche

Druide de la Griffe

Dégâts de Ravage augmentés de 20 % en combat PvP.

Dégâts de Blessure effroyable augmentés de 25 % en combat PvP.

Blessures aggravantes augmente les dégâts subis par vos effets de saignement de 10 % en combat PvP (au lieu de 8 %).

Restauration

Notes des développeurs : Le soin d'urgence (burst healing) et les capacités de contrôle instantané du Druide Restauration offrent peu de possibilités de contre pour les autres joueurs. Nous ciblons donc ces aspects pour réduire ses performances globales.

Appel d'Ohn'ahra augmente le recharge de Rapidité de la nature de 60 secondes (au lieu de 30 secondes).

Soins de Promte guérison réduits de 20 % en combat PvP.

Évocateur

Augmentation

Puissance d'ébène accorde 12 % de la statistique principale en combat PvP (au lieu de 10 %).

Préservation

Sculpte-flammes

Soins de Consumation de flamme réduits de 30 % en combat PvP.

Chasseur

Maîtrise des bêtes

Forestier sombre

Notes des développeurs : Le Forestier sombre est en sous-performance pour Maîtrise des bêtes, nous ajustons donc les dégâts de Flèche noire pour améliorer ses résultats.

Dégâts de Flèche noire augmentés de 30 % en combat PvP.

Survie

Notes des développeurs : La fenêtre de burst du Chasseur Survie a été particulièrement puissante cette saison. Nous ciblons donc des réductions dans ce domaine afin de donner plus de temps de réaction aux autres joueurs.

Dégâts de Chasseur de Plaquage au sol réduits de 10 % en combat PvP.

Dégâts de Familier de Plaquage au sol réduits de 15 % en combat PvP.

Sentinelle

Dégâts de Chakram du clair de lune réduits de 15 % en combat PvP.

Mage

Feu

Notes des développeurs : Nous estimons que le burst du Mage Feu reste trop élevé, même en dehors de la Combustion. Nous réduisons donc à nouveau le bonus de dégâts de Pyroclasme afin de limiter sa capacité à provoquer des tirs rapides mortels.

Pyroclasme augmente désormais les dégâts d'Explosion pyrotechnique ou de Choc de flammes de 160 % en combat PvP (au lieu de 180 %).

Moine

Marche-vent

Notes des développeurs : Nous réduisons l'écart de performance entre les arbres de talents héroïques du Marche-vent, car Pandashan est trop performant tandis que le Canalisation des Astres vénérables demeure en retrait.

Canalisation des Astres vénérables

Dégâts de Canalisation astrale augmentés de 50 %.

Pandashan

Dégâts de Déluge de coups réduits de 15 %.

Paladin

Vindicte

Templier

Notes des développeurs : Nous augmentons également les performances du Templier en PvP, mais nous pensons que l'écart avec le Héraut du Soleil y est moins drastique qu'en PvE.

Dégâts de Marteau de la Lumière augmentés de 20 %.

Prêtre

Notes des développeurs : Nous augmentons une fois de plus l'efficacité de Jeux d'esprit dans ce correctif pour consolider son utilité. Nous souhaitons qu'il puisse rivaliser avec d'autres options de talents PvP puissantes du kit du Prêtre.

Dégâts directs et Inversion de Jeux d'esprit augmentés de 50 %.

Sacré

Notes des développeurs : Nous pensons que le Sacré Oracle est bien positionné, mais l'Archonte a du mal à suivre. Nous ciblons donc des buffs sur son rendement brut et son potentiel offensif.

Archonte

Dégâts et soins d'Halo augmentés de 30 % en combat PvP.

Explosion focalisée réduit désormais le temps d'imcantation de Prière de soins de 40 % en combat PvP (au lieu de 15 %).

Potentiel réalisé augmente désormais les soins de Soins rapides de 20 % en combat PvP (au lieu de 10 %).

Ombre

Notes des développeurs : Nous augmentons considérablement les dégâts de Mot de l'ombre : Mort, en plus des modifications apportées à Attaque mentale ci-dessus, afin de créer plus d'opportunités d'achever les ennemis.

Dégâts de Mot de l'ombre : Mort augmentés de 30 % en combat PvP.

Voleur

Assassinat

Tous les dégâts sont réduits de 4 % en combat PvP.

Marque létale s'affiche désormais sous la forme d'une grande aura sur les cadres de raid.

Hors-la-loi

Tous les dégâts sont augmentés de 5 % en combat PvP.

Chaman

Élémentaire

Notes des développeurs : Nous estimons que le Chaman Élémentaire devrait briller davantage sur ses dégâts mono-cible et moins sur son enchaînement (cleave). Nous apportons donc des améliorations aux dégâts des sorts de base tout en réduisant l'effet du combo Brasier voltaïque et Flammes purificatrices.

Dégâts de Éclair augmentés de 25 % en combat PvP.

Dégâts de Explosion de lave augmentés de 15 % en combat PvP.

Dégâts instantanés de Brasier voltaïque réduits de 25 % en combat PvP.

Flammes purificatrices déclenche désormais Explosion de lave à 25 % d'efficacité en combat PvP (au lieu de 40 %).

Amélioration

Tous les dégâts sont augmentés de 3 % en combat PvP.

Démoniste

Affliction

Dégâts d'Agonie augmentés de 40 % en combat PvP.

Dégâts d'Affliction instable augmentés de 10 % en combat PvP.

Guerrier

Armes

Colosse

Notes des développeurs : Nous augmentons l'efficacité du Colosse pour la spécialisation Armes en PvP afin de renforcer la viabilité de ce talent héroïque, en nous concentrant sur l'amélioration de l'efficacité de la fenêtre de jeu suivant Démolition.