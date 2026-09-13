WoW : Le mode des Entrelacs de l'histoire débarque avec la mise à jour 12.1.7

Retrouvez des informations relatives au nouveau mode de jeu à venir sur WoW Midnight avec le patch 12.1.7 : les Entrelacs de l'histoire.

Au cours de la BlizzCon 2026, Blizzard a annoncé plusieurs nouveautés concernant WoW Midnight. Le développeur a ainsi révélé l'ajout du mode de jeu des Entrelacs de l'histoire (Talebound), avec le patch 12.1.7. Vous serez plongé dans un cadre macabre orchestré par un mystérieux Conteur depuis le Creux Rouge. Accessible en solo ou en groupe, cette expérience orientée action propose d'explorer des récits thématiques remplis d'énigmes, de pièges et de boss.

Qu'est-ce que le mode « Les entrelacs de l'histoire » de WoW Midnight ?

Les entrelacs de l'histoire est un tout nouveau mode de jeu qui fera son apparition avec la mise à jour 12.1.7 de WoW Midnight. Il s'agit d'une sorte de Roguelike ARPG, dans lequel vous écouterez les récits macabres d'un mystérieux Conteur. Jouable aussi bien en solo qu'en groupe, ce mode propose une expérience axée sur l'exploration de niveaux thématiques dynamiques, où vous devrez résoudre des énigmes, surmonter des pièges et affronter des hordes d'adversaires et de boss, tout en amassant des trésors, des reliques et diverses récompenses.

Quatre récits à explorer

Dès son lancement, ce mode proposera quatre histoires uniques, chacune possédant son propre environnement, ses monstres et ses propres boss :

Sombrehavre

Bois de Verchardon

Expédition de Gris-Sillage

Bosquet de la cour de la Nuit

Toutes ces histoires pourront être jouées et rejouées à volonté. Vous pourrez également les retrouver sous forme de recueils conservés dans le village de Plumetombe.

Trois classes exclusives et un combat dynamique

Dans ce mode de jeu, la mobilité et la défense occupent une place centrale. Quelle que soit votre classe, vous disposerez de mécaniques de déplacement et de protection avancées : double saut, esquive et parodie/blocage.

Vous aurez le choix entre trois classes distinctes :

Pourfendeur : Un combattant martial maniant l'épée au corps-à-corps et le fusil à distance pour traquer et exterminer ses proies.

: Un combattant martial maniant l'épée au corps-à-corps et le fusil à distance pour traquer et exterminer ses proies. Inquisiteur : Un combattant saint qui utilise la magie sacrée et le feu pour incinérer ses ennemis.

: Un combattant saint qui utilise la magie sacrée et le feu pour incinérer ses ennemis. Sorcier : Un lanceur de sorts sombres exploitant la foudre, le poison, la magie de la lune, les épines, ainsi que des familiers comme les araignées et les corbeaux.

Plumetombe : votre refuge et centre d'amélioration

Entre deux expéditions horrifiques, vous pourrez faire une halte à Plumetombe, un village chaleureux servant de havre de paix et de centre de préparation. Vous y trouverez quatre artisans essentiels pour renforcer votre personnage et adapter votre stratégie avant votre prochaine tentative :

L'Arcaniste : Vous fournit de nouvelles potions, décoctions et flacons à utiliser durant vos périlleuses aventures.

Le Scribe : Propose des talents et des améliorations de techniques pour façonner votre style de jeu.

Le Tailleur : Améliore directement vos statistiques de départ, telles que vos points de vie, vos dégâts, votre énergie et votre concentration.

L'Antiquaire : Offre des effets passifs majeurs qui modifieront la manière dont vous appréhendez chaque récit.

Des récompenses cosmétiques à la clé

En triomphant des horreurs du Conteur, vous débloquerez de nombreuses récompenses cosmétiques, incluant des ensembles de transmogrification comme le costume sombre de chasse à la sorcière, des éléments de décoration pour votre Logis, ainsi qu'une monture exclusive.

Une première version jouable du mode des Entrelacs de l'histoire sera disponible sur le PTR courant octobre. Ne manquez pas d'y faire un tour pour vous familiariser avec, à moins que vous ne préféreriez ne pas gâcher la surprise. La date de sortie de la mise à jour 12.1.7 de WoW Midnight n'est pas encore connue pour le moment, mais elle arrivera à coup sûr au cours de l'automne prochain.