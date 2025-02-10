WoW SoD : Reprendre le jeu en P7, comment rattraper son retard ?

Reprendre WoW SoD en P7 est loin d'être impossible ; retrouvez quelques conseils pour rattraper votre retard de manière efficace dans cet article.
L'arrivée de Naxxramas et du donjon inédit des Cryptes de Karazhan vous a donné envie de découvrir ou de revenir sur WoW
SoD, et vous avez ainsi avec enthousiasme créé votre personnage et préparé votre interface. Néanmoins, en réalisant que la route est longue avant d'avoir rattrapé votre retard sur les autres joueurs, vous cherchez un moyen d'accélérer les choses. Afin de vous aider à y voir plus clair sur vos possibilités, nous vous donnons ici quelques conseils pour reprendre WoW SoD en P7.
Que faire pour rattraper son retard le plus vite possible sur WoW SoD en P7 ?
Atteindre le niveau 60 rapidement
Pour profiter pleinement de la P7 de WoW SoD
, il est indispensable d'être niveau 60. Par chance, la montée en niveau est devenue très rapide pour plusieurs raisons. Tout d'abord le buff Délice du découvreur vous accorde un bonus de gains d'expérience et d'or significatif, et vous pouvez apprendre toutes vos runes
dès le niveau 1.
Il sera donc naturellement plus efficace de compléter des quêtes qu'à l'ordinaire, mais une méthode existe pour aller plus vite. En effet, en plus de participer aux raids correspondant à votre niveau
(par exemple Gnomeregan au 40), vous devriez, si l'effort ne vous effraie pas, vous rendre dans les zones d'incursions du cauchemar pour faire les quêtes journalières, mais aussi pour y éliminer un maximum de créatures
.
Les gains d'expérience sont plus élevés qu'ailleurs, et cette technique peut être employée jusqu'au niveau 53 environ. Commencez par le Bois de la pénombre, puis Ashenvale, et enfin, les Hinterlands. Il ne vous restera plus qu'à terminer les quêtes de l'éruption de Rochenoire chaque jour, tout en faisant quelques Scholomance ou Stratholme en parallèle.
Accès aux Raids des phases précédentes
Si vous venez de passer niveau 60 sur WoW SoD
au cours de la P7, ne perdez pas de temps avec l'accès Onyxia, à moins d'être un guerrier (dans ce cas, cette étape doit être effectuée pour récupérer le buff Vaillance d'Azeroth). Concentrez-vous plutôt sur les instances qui vous offriront une vaste quantité de Réaux de terremine ternis
, Cœur du Magma
et le Repaire de l'Aile-Noire
(3 Réaux par boss).
En plus des donjons déjà parcourus, vous devriez avoir acquis assez de cette monnaie pour acheter 4 pièces T2
, et commencer à être plus présentable. Nous vous invitons à privilégier les donjons accordant de la réputation avec l'Aube-d'argent si vous aspirez à récolter des Réaux
, étant donné que cette faction est celle par laquelle vous passerez pour accèder à Naxxramas
.
Accès aux Cryptes de Karazhan
Après avoir amélioré votre équipement, en participant à un BWL voire à un Ahn'Qiraj, nous vous recommandons de ne pas tarder avant de commencer à farmer les Cryptes de Karazhan
. Vous y récupérerez en effet de l'équipement sanctifié
(en plus de 3 Réaux par boss et des Bibelots), c'est-à-dire ce qu'il vous sera demandé pour être accepté dans un groupe de raid pour Naxxramas en raison de la mécanique du Sceau de l'aube
.
Même si ce donjon est destiné à des joueurs déjà bien équipés, vous pouvez tout à faire vous en sortir en vous montrant concentré, d'autant plus si votre guilde vous aide.
Participer aux Invasions du Fléau
La meilleure solution pour être opérationnel rapidement pour Naxxramas est de récupérer le set en 3 parties des morts-vivants
correspondant à sa spécialisation. Celui-ci vous octroie un bonus de 2 pièces sanctifiées, et peut aisément être acquis. Les Cryptes de Karazhan peuvent certes vous accorder quelques pièces, mais les Invasions du Fléau
peuvent vous permettre d'accélérer les choses, par exemple en ramassant davantage de runes nécrotiques (qui servent à obtenir les gants), ou en multipliant vos chances de récupérer le torse grâce aux élites de l'événement.
N'oubliez pas de porter votre insigne de l'Aube d'argent pour accumuler quelques pierres du fléau nécessaires à l'acquisition des enchantements d'épaules des bonus de sets
.
Trouver une guilde
Il est souvent plus simple d'avancer ensemble que seul sur WoW
, c'est pourquoi nous vous conseillons de chercher une guilde dès que possible. Toutefois, les joueurs ayant opté pour des classes recherchées, comme le druide farouche dans l'Alliance, les prêtres ombre ou les mages, auront plus de facilités que les autres pour trouver un groupe à ce stade du jeu.
Faire les Ruines d'Ahn'Qiraj pour économiser le prix d'une monture épique
Terminer le raid à 10 des Ruines d'Ahn'Qiraj en mode héroïque donne accès à un coffre après le dernier boss Ossirian contenant toujours une monture épique.
N'hésitez donc pas à faire cette instance en y réservant la monture et éviter ainsi une dépense souvent malvenue en arrivant sur le jeu. Il ne vous restera ensuite qu'à farmer pour subvenir à vos besoins en termes d'enchantements et de consommables.
Tout cela peut vous paraître presque insurmontable, mais les choses vont en réalité très vite sur WoW SoD
. Blizzard fait en sorte de régulièrement faciliter le chemin des nouveaux joueurs, alors ne vous découragez pas et prenez soin de votre personnage pour qu'il soit lui aussi prêt à faire ses premiers pas comme les autres dans un raid inédit
d'ici quelques semaines.
commentaire (1)
Salut si jamais je cherche une guilde Fr cotés Alliance sur living flamme