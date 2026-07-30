WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.

En juin 2026, la communauté de WoW Classic avait vu son espoir grandir encore un peu concernant une potentielle annonce de Classic+. En effet, le nom de code du projet aurait été identifié : WoW Camelot, grâce à la découverte de deux licences par le datamineur "Stiven". Le 30 juillet, ce mystérieux projet aurait été déplacé vers un autre type de serveur.

Le projet WoW Camelot serait en phase de tests externes

La BlizzCon de septembre approche, et l'impatience des joueurs de WoW Classic ne cesse de croître à l'idée d'une annonce d'un projet Classic+, une demande récurrente faite à Blizzard depuis de nombreuses années. Plusieurs éléments sont allés dans ce sens récemment, par exemple l'événement secret organisé en Californie, ou encore les multiples mises en demeure à l'encontre de serveurs privés, comme WoW Turtle ou Project Ascension.

En plein cœur de l'été, le fameux projet Camelot, qui serait le nom de code de Classic+, fait de nouveau parler de lui. La version 1.60 reçoit régulièrement des mises à jour sur les serveurs chiffrés de Blizzard, et le 30 juillet 2026, le compte X "Algalon, Enigmatic Observer" a partagé une information surprenante : la version correspondante au projet WoW Camelot aurait été déplacée vers un serveur « vendor ».

New #Warcraft build found:

Vendor 6 (wowv6)🔐: 1.15.8.64858 --> 1.60.0.69014



Found at: 07-30-2026@05:23:47 UTC — Algalon, Enigmatic Observer (@algalon_ghost) July 30, 2026

Autrement dit, elle est passée d'un serveur de développement à un serveur fournisseur, ce qui laisse penser que Blizzard pourrait avoir autorisé à des tiers d'en prendre connaissance, soit de tester ce jeu hypothétique, afin qu'il soit compatible avec le matériel et des logiciels externes.

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Si cette information se révèle correcte, elle pourrait être le signe indiquant que Classic+ est très avancé dans sa production, et que ce WoW que nous attendons tous serait prêt pour les phases finales de test.

Et si Classic+ sortait cette année ? Il est vrai qu'une telle pensée est très optimiste, mais entre l'annonce de SoD et son lancement officiel, il n'y avait eu que quelques semaines... Quoi qu'il en soit, seule la BlizzCon nous apportera la vérité, et pour cela, il faudra patienter jusqu'en septembre prochain.