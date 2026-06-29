WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé

Un joueur de WoW Classic a réussi à porter le MMORPG de Blizzard sur son téléphone portable en juin 2026.

Régulièrement, des rumeurs faisant état d'un éventuel portage de WoW sur console circulent sur la Toile, et il est vrai que cette éventualité ne paraît pas impossible. Les utilisateurs de Steam Deck partagent parfois leurs exploits en Azeroth sur les réseaux, et en juin 2026, un joueur a provoqué la surprise en parvenant à faire tourner WoW Classic sur son téléphone portable.

Ce joueur de WoW Classic fait tourner le jeu via son téléphone

La communauté de WoW s'offusque souvent lorsqu'est évoquée l'idée de jouer au MMORPG sur console, et n'avait sûrement pas imaginé qu'une hérésie bien plus grave pourrait un jour advenir. Pourtant, en juin 2026, un utilisateur de Reddit a surpris tout le monde à travers une publication dans laquelle il parcourt le jeu à partir de son mobile.

Le portage de WoW Classic sur téléphone a été rendu possible grâce à la technologie Nvidia GeForce Now, qui permet de streamer des jeux PC sur son mobile via le cloud. Le concerné a précisé qu'il voulait d'abord voir si cela était possible, mais qu'il a finalement trouvé cela « bien plus amusant » qu'il ne l'aurait imaginé.

Bien entendu, l'interface est très chargée. "JoahJorth" a indiqué ne pas pouvoir personnaliser son UI. Difficile d'imaginer comment il parviendra à être efficace en combat une fois qu'il disposera de davantage de sorts, puisque pour l'instant, il apparaît qu'il n'est que bas niveau, au regard de son équipement et de sa santé. En commentaire, la communauté oscille entre admiration et incompréhension, face à un résultat souvent jugé comme état « contre nature ».

Je trouve ça absolument répugnant, mais en même temps incroyablement impressionnant.

Même si cette prouesse mérite d'être saluée, il n'en demeure que l'expérience WoW serait trop ambitieuse pour être vécue entièrement sur un mobile, du moins, pour l'instant...