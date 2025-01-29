WoW SoD : Comment débloquer l'accès aux Cryptes de Karazhan, le nouveau donjon de la P7 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 janvier 2025 à 13h00
Le donjon des Cryptes de Karazhan a ouvert le 29 janvier 2025 sur WoW SoD. Retrouvez la marche à suivre pour compléter votre accès dans cet article.
WoW SoD : Comment débloquer l'accès aux Cryptes de Karazhan, le nouveau donjon de la P7 ?
La phase 7 de WoW SoD a démarré le 29 janvier 2025, et les joueurs peuvent désormais se préparer à l'ouverture de Naxxramas en récupérant de l'équipement de qualité et sanctifié dans le nouveau donjon. Or, avant de vous mesurer aux différents boss de cette instance inédite, il est nécessaire de compléter une quête d'accès, de la même façon qu'avec le Canyon de la Malechute. Afin de vous aider, nous vous indiquons ici comment valider l'accès des Cryptes de Karazhan (Karazhan Crypts).

EDIT : Des changements ont été appliqués en P8. L'accès n'est plus nécessaire pour entrer dans les Cryptes de Karazhan.

Comment obtenir l'accès au donjon des Cryptes de Karazhan sur WoW SoD ?

Étape 1 : Maleterres de l'Est

Les Cryptes de Karazhan est le nouveau donjon de la P7 de WoW SoD, et l'entrée se situe au Défilé de Deuillevent, à proximité du raid de Karazhan. Toutefois, avant de voler vers cette destination, vous devrez vous diriger vers les Maleterres de l'ouest à la Chapelle de l'Espoir de Lumière. Vous lancerez la quête « Pour l'or et la gloire ! » en cliquant sur le panneau à l'extérieur de la Chapelle.

panneau-quete-acces-karazhan-crypts

Étape 2 : Défile de Deuillevent

Vous devrez ensuite vous rendre au Défilé de Deuillevent, en 39, 74, derrière Karazhan pour interagir avec un PNJ à l'entrée du donjon et accepter la quête « Des ombres surnaturelles ». Les lieux tomberont dans la pénombre.

entree-karazhan-crypts
Il vous faudra alors faire route vers le nord de la zone afin de vous adresser à l'Agent Keanna en 52, 34 et recevoir la quête « En quête de membres ayant survécu ».

Étape 3 : Libérer l'aventurier blessé

Allez dans la caverne au sud dont l'entrée se trouve en 59, 74, puis frayez vous un chemin parmi les ogres jusqu'à atteindre la cage au fond, en 63, 78. Vous validerez l'objectif et pourrez accepter « Prêter main forte ».
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Votre mission sera de tuer les ogres aux alentours jusqu'à ramasser une clé qui vous permettra d'ouvrir la cage et de libérer l'aventurier blessé. Retournez après cela au nord de la zone, et entretenez-vous avec Harrison Jones, le PNJ à côté de l'Agent Keanna. Acceptez sa quête, puis la suivante auprès de Keanna. Celle-ci vous accordera alors « L'hypothèse », qui requiert de lui ramener des matériaux spécifiques.

Étape 4 : L'hypothèse

Flamme de vie

La Flamme de vie se ramasse sur les draconides élites de Grim Batol à l'est de la zone des Paluns. Le taux de drop est relativement haut, vous ne devriez donc pas rencontrer de difficulté particulière.

draconide-grim-batol
Branche de bois de fer ancestral

La Branche de bois de fer peut être trouvée dans le donjon du Canyon de la Malechute (DFC), en lootant le cadavre du premier boss Tristeracine (Grimroot). Il est toutefois possible de ramasser aussi cet objet en éliminant le boss Vieil Ecorcefer dans Hache-Tripes Est.

grimroot
Feu follet enthousiaste

Le feu follet enthousiaste se récupère au Berceau-de-l'hiver, dans la Gorge du sombre murmure, tout au sud en 50, 90.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Vous apercevrez le feu follet à cet endroit et n'aurez qu'à cliquer dessus et attendre la fin de la canalisation pour acquérir l'objet.

Étape 5 : Dissiper les ténèbres de Karazhan

Une fois ces 3 composants en votre possession, remettez-les à l'Agent Keanna au Défilé de Deuillevent. Elle vous remettra une torche à utiliser devant l'entrée des Cryptes de Karazhan. N'hésitez pas à insister en cliquant dessus à plusieurs reprises.

entree-karazhan-cryptes
Les ténèbres s'évanouiront. Vous aurez alors complété votre accès pour le nouveau donjon de la P7 de WoW SoD, une fois cette dernière validée au nord du Défile de Deuillevent, auprès de l'Agent Keanna. Il ne vous restera qu'à vous aventurer enfin dans l'instance pour acquérir de l'équipement sanctifié et percer les secrets des lieux.

Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour faire vos premiers pas dans les Cryptes de Karazhan, n'hésitez pas à consulter notre article indiquant comment activer l'Opéra, invoquer le boss secret Unk'Omon, ou encore celui dévoilant de quelle façon apprendre de nouvelles recettes d'enchantement.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?
WoW Classic 23 juillet 2026

WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 3 des royaumes anniversaire de WoW Classic TBC dans cet article.
WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.

commentaire (1)

Avatar
chuckmonique (invité) Le 29/01/2025 à 22:34

super guide merci beaucoup !