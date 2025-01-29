WoW SoD : Comment débloquer l'accès aux Cryptes de Karazhan, le nouveau donjon de la P7 ?



le 29 janvier 2025 à 13h00 Publié par Amandine Paccou le 29 janvier 2025 à 13h00

Le donjon des Cryptes de Karazhan a ouvert le 29 janvier 2025 sur WoW SoD. Retrouvez la marche à suivre pour compléter votre accès dans cet article.