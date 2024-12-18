WoW SoD : Où trouver les marchands de runes ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 décembre 2024 à 11h23
Retrouvez des indications pour localiser les marchands de runes (Rune Broker) sur WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Où trouver les marchands de runes ?
Depuis le 18 décembre 2024, les joueurs de WoW SoD peuvent éviter de passer par l'étape de la découverte des runes pour les apprendre. En effet, Blizzard a appliqué un correctif visant à faciliter la montée de personnages secondaires, si bien que vous pouvez désormais en créer un et bénéficier tout de suite de l'intégralité des runes de votre classe. Retrouvez la localisation des vendeurs de runes sur la Saison de la Découverte dans cet article.

Où sont situés les vendeurs de runes sur WoW SoD ?

Un an après le commencement de WoW SoD, Blizzard a rendu possible l'acquisition de toutes les runes en un clic. Il est vrai que la découverte de certaines d'entre elles demande du temps, ce qui peut décourager les joueurs de créer un personnage secondaire ou de récolter toutes celles utiles aux secondes spécialisations de leur principal. Pour ce faire, il vous suffit d'interagir avec un vendeur de runes (Rune Broker) placé dans chaque zone de départ. Autrement dit, vous en trouverez un à côté du lieu d'apparition de votre personnage, soit :

Alliance
  • Dun Morogh, dans la Vallée des Frigères
  • Forêt d'Elwynn, à Northshire
  • Teldrassil, à Sombrevallon
Horde
  • Durotar, dans la Vallée des Épreuves
  • Clairières de Tirisfal, à Le Glas
  • Mulgore, dans la Mesa de Nuage rouge 
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Notez bien entendu que même si vous êtes niveau 60, vous aurez également accès à ces marchands de runes. 

Combien coûtent les runes proposées par les vendeurs ?

S'offrir de runes par l'intermédiaire d'un marchand spécialisé en la matière ne vous coûtera quasiment rien. Elles sont effectivement affichées à un prix d'une pièce de cuivre, ce qui devrait vous permettre de toutes les récupérer dès les premiers niveaux.

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En outre, les runes d'anneau sont aussi disponibles, portant le total à plus de 30 pour chaque classe. Il peut néanmoins subvenir quelques problèmes si vous tentez d'en découvrir de manière classique après en avoir acheté, mais le développeur a précisé qu'il se pencherait sur cette question quelque temps après le déploiement des vendeurs de runes.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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