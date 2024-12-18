WoW SoD : Où trouver les marchands de runes ?

Retrouvez des indications pour localiser les marchands de runes (Rune Broker) sur WoW SoD dans cet article.

Où sont situés les vendeurs de runes sur WoW SoD ?

Dun Morogh, dans la Vallée des Frigères

Forêt d'Elwynn, à Northshire

Teldrassil, à Sombrevallon

Durotar, dans la Vallée des Épreuves

Clairières de Tirisfal, à Le Glas

Mulgore, dans la Mesa de Nuage rouge

Combien coûtent les runes proposées par les vendeurs ?



En outre, les runes d'anneau sont aussi disponibles, portant le total à plus de 30 pour chaque classe. Il peut néanmoins subvenir quelques problèmes si vous tentez d'en découvrir de manière classique après en avoir acheté, mais le développeur a précisé qu'il se pencherait sur cette question quelque temps après le déploiement des vendeurs de runes.