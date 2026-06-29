WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 juin 2026 à 15h18
Et si WoW SoD n'était pas vraiment terminé ? Et si l'expérience recommençait de zéro ? Un build supplémentaire relatif à la Saison a été trouvé en juin 2026.
WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus

La Saison de la Découverte de WoW a marqué les esprits de la communauté Classic, parce qu'elle a amené une fraîcheur attendue depuis longtemps sur la version originale de Vanilla. En juin 2026, pour pallier le manque et en attendant la potentielle annonce de Classic+, un événement communautaire est organisé le serveur PvE Wild Growth, permettant de revivre l'expérience depuis la première phase. Or, il se pourrait que des nouvelles officielles arrivent bientôt concernant WoW SoD.

Le build 1.15.9 de WoW SoD a été repéré

Et si des contenus supplémentaires arrivaient sur WoW SoD ? L'espoir avait été permis avec le déploiement d'un mystérieux build, le « 1.15.8 » en octobre 2025, qui n'était en fait qu'une mise à jour visant à corriger quelques problèmes. En juin 2026, l'histoire se répète, du moins concernant le déclencheur : le build 1.15.9 a été identifié, mais nous ne disposons d'aucun indice relatif à la nature de son contenu.

Il est toutefois certain qu'il fait référence à la Saison de la Découverte, étant donné que la dernière phase avait pour code « 1.15.7 », et avait introduit le raid inédit de l'Enclave écarlate. En toute logique, il ne peut alors pas s'agir d'un test de Classic+, ou d'une phase à venir pour WoW MoP Classic, voire un potentiel WoD Classic.

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Que réserve donc cette mise à jour ? Selon certaines rumeurs, il se pourrait qu'un nouveau lancement de SoD soit en préparation, ou bien que des nouveautés arrivent sur la Saison. La perspective d'une correction de bugs supplémentaire ne doit cependant pas être écartée, même si ce n'est sans doute pas ce que vous avez envie d'entendre.

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Pour en avoir le cœur net, il faudra compter sur des éclaircissements de Blizzard, et faire preuve d'un peu de patience. De notre côté, nous aimons à croire, peut-être avec un excès d'optimisme, qu'un fresh SoD pourrait arriver, dans l'attente de Classic+. Et vous, quelle est votre hypothèse à ce propos ?

EDIT : Blizzard a indiqué dans la nuit du 30 juin qu'il n'y aurait pas de nouveau départ pour SoD.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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