WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 3 des royaumes anniversaire de WoW Classic TBC dans cet article.

Un nouveau chapitre va bientôt commencer sur les serveurs anniversaire de WoW Classic The Burning Crusade, avec l'ouverture de deux raids emblématiques de l'extension, le Temple noir (Black Temple) et la Bataille du mont Hyjal (The Battle for Mount Hyjal). Vous aurez ainsi l'opportunité de récupérer les très attendus ensembles T6, bien entendu, de relever d'autres défis. Afin de vous aider à vous préparer, nous vous indiquons ici la date de sortie de la P3 de WoW TBC Classic.

Quand va sortir la P3 de WoW TBC Classic anniversaire ?

Après environ 3 mois passés dans les instances de SSC et de Tempest Keep, la communauté de WoW Classic TBC va pouvoir se mesurer à d'autres adversaires au cours de l'été, et pas des moindres : Illidan et Archimonde vous donneront sans doute du fil à retordre dans les raids du Temple noir et de la Bataille du mont Hyjal.

Blizzard a fixé la date de sortie de la P3 au 27 août à 15 h 00 PDT, soit le jeudi 28 août 2026 à minuit en France, ce qui vous laisse quelques semaines pour terminer les derniers préparatifs.

Pour affronter ces boss dangereux et en venir à bout avant le lancement de la phase suivante, vous pourrez optimiser votre personnage avec les ensembles T6, ainsi que les gemmes épiques qui font enfin leur entrée. Les joailliers seront probablement débordés, tandis que les guerriers et les voleurs retiendront leur souffle chaque semaine en ramassant le cadavre d'Illidan. Les Lames jumelles d'Azzinoth, deux épées légendaires (Glaive de guerre d'Azzinoth), seront disponibles, du moins, si la chance est de votre côté.

Les collectionneurs de monture auront quelques modèles emblématiques à récupérer, en passant Exalté avec la faction de l'Aile-du-Néant. En effet, cela vous donnera le droit de choisir votre drake préféré, mais soyez prévenus, des heures de farming seront nécessaires pour décrocher ce sésame.

Enfin, la troisième saison de PvP démarrera le mercredi 2 septembre 2026, avec la réinitialisation hebdomadaire. Rendez-vous le 28 août 2026 sur WoW TBC Classic anniversaire, pour vivre une P3 riche en émotions.