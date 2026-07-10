WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.

Vers la fin du mois de juin 2026, la communauté de WoW SoD avait eu l'espoir que de nouveaux contenus seraient ajoutés, à la suite du repérage du build 1.15.9. Cependant, même si cette hypothèse était plaisante, Blizzard l'avait démentie, et nous savons ce à quoi réfère vraiment cette mise à jour : le mode édition et de nouveaux nameplates vont être disponibles sur tous les serveurs de WoW Classic en juillet.

Le mode édition sera intégré à plusieurs versions de WoW Classic en juillet 2026

Sur la version la plus moderne de WoW, Midnight, le mode édition permet aux joueurs de personnaliser leur interface de base, et cette fonctionnalité a été déployée récemment sur les serveurs TBC anniversaire, accompagnés de nouveaux nameplates et raid frames. Dans un souci d'uniformisation, Blizzard a indiqué le 10 juillet 2026 que de tels ajouts arriveront sur Classic Era, SoD et Hardcore dès la réinitialisation hebdomadaire du 19 juillet.

À l'image de la mise à jour déployée cette semaine pour Burning Crusade Classic Anniversary, les versions WoW Classic (Classic Era, Season of Discovery et Hardcore) recevront un patch similaire au début de la maintenance hebdomadaire régionale, durant la semaine du 19 juillet. Comme pour le patch de Burning Crusade Classic Anniversary, cette mise à jour ajoutera le Mode Édition (Edit Mode), ainsi que des modifications concernant les barres de vie (nameplates) et les cadres de raid (raid frames) dans les différentes versions de WoW Classic. Certains addons tiers pourraient rencontrer des erreurs jusqu'à ce que leurs auteurs les mettent à jour. Étant donné que toutes les versions de World of Warcraft partagent la majeure partie de leur code d'interface utilisateur, l'API des addons de la version 1.15.9 est très proche de celle de la version 2.5.6. Les développeurs d'addons sont donc encouragés à utiliser la version 2.5.6 comme environnement de référence afin de rendre leurs addons compatibles avec la 1.15.9. Nous continuerons à améliorer ces mises à jour à l'avenir, afin d'offrir davantage d'options aux joueurs pour personnaliser leurs paramètres lorsque cela est possible.

Le mode édition sur WoW Midnight.

Vous pouvez alors vous attendre à quelques problèmes de compatibilité avec certains addons, du moins jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet d'une mise à jour. Malheureusement, les premières réactions de la communauté à cette annonce ne témoignent pas d'un grand enthousiasme, bien au contraire. Sur le forum officiel, des joueurs déplorent en commentaire que leur interface sera « cassé » pour de mauvaises raisons, ce qui nuira à leur confort et leur expérience.

La prise de position du développeur est ainsi vivement critiquée, par une communauté qui n'aime pas que l'on vienne bouleverser ses habitudes. Quoi qu'il en soit, il faudra composer avec ce changement, et être alerte des mises à jour des addons que vous utilisez. Le mode édition, les nameplates et les raid frames arriveront le 19 juillet.