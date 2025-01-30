WoW SoD : Les enchantements d'épaules de bonus de sets, comment les obtenir en P7 ?

Retrouvez la localisation du vendeur d'enchantements d'épaules de bonus de sets de la P7 de WoW SoD dans cet article.
La phase 7 de WoW
SoD a été lancée le 29 janvier 2025, et les joueurs peuvent depuis bénéficier d'enchantements puissants. En effet, vous pouvez désormais choisir votre bonus d'ensemble des phases précédentes préféré, puis l'ajouter à votre équipement sous la forme d'un enchantement d'épaules. Cela vous permet de créer des combinaisons efficaces avec le T3 de Naxxramas, et d'ajuster votre gameplay en toutes circonstances. Afin de vous aider à en profiter, nous vous indiquons ici comment obtenir les enchantements d'épaules de bonus de sets.
Comment récupérer les enchantements d'épaules de la P7 sur WoW SoD ?
La P7 de WoW SoD
a la particularité d'offrir aux joueurs la possibilité d'évoluer avec un nouveau type d'enchantement d'épaules, permettant de choisir votre bonus d'ensemble préféré parmi le T1, le T2, le T2.5 et les ensembles de Zul'Gurub et des Ruines d'Ahn'Qiraj. Pour ce faire, vous devrez récolter des Pierres du fléau dans l'optique d'obtenir des Marques de valeur de l'Aube d'argent
.
N'oubliez donc pas d'équiper votre Brevet de l'Aube d'argent en parcourant les donjons de Scholomance, Stratholme et des Cryptes de Karazhan
(ou durant les Invasions du Fléau).
Lorsque vous en aurez au moins 5, vous n'aurez plus qu'à vous rendre dans les Maleterres de l'est afin d'échanger avec le PNJ Brother Luctus, localisé non loin de la Chapelle de la Lumière en 80, 65.
Chaque enchantement d'épaules de la P7 vous coûtera 5 Marques de valeur de l'Aube-d'argent, alors prévoyez-en un montant conséquent si vous comptez changer d'effet bonus au cours du raid de Naxxramas selon le boss rencontré.
Notez que ce PNJ est aussi celui auprès duquel vous pouvez compléter la quête Cœur du Destin funeste (Heart of doom), qui se ramasse pendant les Invasions du Fléau.
Elle vous récompense de Vestiges de valeur
, ressources indispensables pour augmenter la puissance de votre Sceau de l'Aube utilisable dans Naxxramas avec l'équipement Sanctifié.
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