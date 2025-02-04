WoW SoD : Le Sceau de l'Aube, comment fonctionne-t-il et quels sont ses effets ?

Rang 1 Sceau de l'Aube d'aspirant +1,25 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +3,13 % de menace

Rang 2 Sceau de l'Aube d'initié +4,38 % de dégâts, de menace et de santé par pièce sanctifiée

Rang 3 Sceau de l'Aube d'écuyer +6,25 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +5 % de menace

Rang 4 Sceau de l'Aube de chevalier +10 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +5,63 % de menace

Rang 5 Sceau de l'Aube de templier +12,50 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +6,25 % de menace

Rang 6 Sceau de l'Aube de champion +18,13 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +7,50 % de menace

Rang 7 Sceau de l'Aube de l'avant-garde +21,25 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +8,13 % de menace

Rang 8 Sceau de l'Aube de croisé +28,13 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +9,38 % de menace

Rang 9 Sceau de l'Aube de commandant +32,50 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +10 % de menace