WoW SoD : Le Sceau de l'Aube, comment fonctionne-t-il et quels sont ses effets ?

Retrouvez des informations pour mieux comprendre le système du Sceau de l'aube en P7 de WoW SoD dans cet article.
La phase 7 de WoW
SoD est marquée par l'ouverture de Naxxramas et de la mécanique de l'équipement sanctifié. En effet, chaque pièce sanctifiée augmente la puissance du Sceau de l'Aube (Seal of Dawn)
, un objet spécial multipliant vos dégâts, votre menace ou vos soins à l'intérieur de la Citadelle de l'Effroi.
Les effets du Sceau de l'aube pour chaque rôle sur WoW SoD
Sur WoW SoD
, le Sceau de l'aube
est un objet indispensable pour affronter le mode renforcé de Naxxramas
, ayant pour effet d'accroître considérablement votre puissance dans le raid quel que soit votre rôle. Pour chaque pièce sanctifiée portée, le détenteur du Sceau recevra davantage de santé et pourra soit prodiguer de plus gros soins, soit plus de DPS, soit plus de menace.
En début de phase, votre Sceau de l'Aube
sera de qualité blanche, et vous pourrez progressivement l'améliorer de façon à lui faire atteindre la qualité verte, bleue puis violette au fil des semaines en
récoltant des Vestiges de valeur
. Le montant demandé pour le faire passer au rang supérieur sera de plus en plus élevé, mais celui octroyé par la quête répétable sera aussi de plus en plus conséquent. Vous ne devriez donc pas rencontrer de difficulté à en accumuler suffisamment. Retrouvez ci-dessous les détails des effets pour chaque rang du Sceau de l'aube
et pour les trois rôles, tank, heal et DPS. Le bonus se multiplie selon le nombre de pièces sanctifiées portées, pour un maximum de 8
.
Tank
|Rang 1
|Sceau de l'Aube d'aspirant
|+1,25 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +3,13 % de menace
|Rang 2
|Sceau de l'Aube d'initié
|+4,38 % de dégâts, de menace et de santé par pièce sanctifiée
|Rang 3
|Sceau de l'Aube d'écuyer
|+6,25 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +5 % de menace
|Rang 4
|Sceau de l'Aube de chevalier
|+10 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +5,63 % de menace
|Rang 5
|Sceau de l'Aube de templier
|+12,50 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +6,25 % de menace
|Rang 6
|Sceau de l'Aube de champion
|+18,13 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +7,50 % de menace
|Rang 7
|Sceau de l'Aube de l'avant-garde
|+21,25 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +8,13 % de menace
|Rang 8
|Sceau de l'Aube de croisé
|+28,13 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +9,38 % de menace
|Rang 9
|Sceau de l'Aube de commandant
|+32,50 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +10 % de menace
|Rang 10
|Sceau de l'Aube de généralissime
|+37,50 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée +10,63 % de menace
DPS
|Rang 1
|Sceau de l'Aube d'aspirant
|+1,25 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée
|Rang 2
|Sceau de l'Aube d'initié
|+4,38 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée
|Rang 3
|Sceau de l'Aube d'écuyer
|+6,25 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée
|Rang 4
|Sceau de l'Aube de chevalier
|+10 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée
|Rang 5
|Sceau de l'Aube de templier
|+12,50 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée
|Rang 6
|Sceau de l'Aube de champion
|+18,13 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée
|Rang 7
|Sceau de l'Aube de l'avant-garde
|+21,25 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée
|Rang 8
|Sceau de l'Aube de croisé
|+28,13 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée
|Rang 9
|Sceau de l'Aube de commandant
|+32,50 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée
|Rang 10
|Sceau de l'Aube de généralissime
|+37,50 % de dégâts et de santé par pièce sanctifiée
Heal
|Rang 1
|Sceau de l'Aube d'aspirant
|+1,25 % de puissance des soins par pièce sanctifiée
|Rang 2
|Sceau de l'Aube d'initié
|+3,13 % de puissance des soins par pièce sanctifiée
|Rang 3
|Sceau de l'Aube d'écuyer
|+4,38 % de puissance des soins par pièce sanctifiée
|Rang 4
|Sceau de l'Aube de chevalier
|+7,50% de puissance des soins par pièce sanctifiée
|Rang 5
|Sceau de l'Aube de templier
|+8,75 % de puissance des soins par pièce sanctifiée
|Rang 6
|Sceau de l'Aube de champion
|+13,13 % de puissance des soins par pièce sanctifiée
|Rang 7
|Sceau de l'Aube de l'avant-garde
|+15 % de puissance des soins par pièce sanctifiée
|Rang 8
|Sceau de l'Aube de croisé
|+19,39 % de puissance des soins par pièce sanctifiée
|Rang 9
|Sceau de l'Aube de commandant
|+21,88 % de puissance des soins par pièce sanctifiée
|Rang 10
|Sceau de l'Aube de généralissime
|+25 % de puissance des soins par pièce sanctifiée
Notez que les boucliers ne deviendront pas plus puissants au fur et à mesure que vous augmenterez la qualité de votre Sceau de l'aube.
Les prêtres doivent donc se préparer à jouer avec Soins de lien à la place de Protection de l'âme. Le santé gagnée est identique à celle obtenue à chaque palier par les autres rôles.
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