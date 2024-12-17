WoW SoD : Le PTR de la P7 va ouvrir, l'arrivée d'une instance inédite est confirmée



le 17 décembre 2024 à 11h20 Publié par Amandine Paccou le 17 décembre 2024 à 11h20

À la surprise générale, Blizzard a indiqué l'arrivée imminente du PTR de la P7 de WoW SoD, tout en présentant un écran de chargement représentant un nouveau donjon ou raid.