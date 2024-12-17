WoW SoD : Le PTR de la P7 va ouvrir, l'arrivée d'une instance inédite est confirmée

À la surprise générale, Blizzard a indiqué l'arrivée imminente du PTR de la P7 de WoW SoD, tout en présentant un écran de chargement représentant un nouveau donjon ou raid.
Alors que les raids d'Ahn'Qiraj ne sont accessibles que depuis le 6 décembre 2024 sur WoW
SoD, Blizzard a déjà annoncé que le PTR de la P7 allait bientôt ouvrir ses portes.
Le PTR de la P7 de WoW SoD sera disponible dans la semaine, une nouvelle instance est en cours de préparation
Même si les joueurs de WoW SoD
ont élu résidence à Silithus pour participer activement aux raids d'Ahn'Qiraj depuis à peine deux semaines, Blizzard a indiqué que les tests concernant Naxxramas et la P7 commenceront sous peu. Le développeur a en effet révélé par l'intermédiaire de "Aggrend" que le PTR de la dernière phase (1.15.6) sera accessible d'ici la fin de la semaine du 16 décembre
. Néanmoins, cela ne signifie pas que la P7 sera déployée rapidement, puisqu'il s'agit d'une version « très préliminaire
», visant avant tout à « tester la stabilité de la version
».
Vous y retrouverez des nouveautés en matière de contenu, comme de nouveaux enchantements
à placer sur les épaules. Ces derniers vous permettront de bénéficier d'un effet bonus supplémentaire puisé dans ceux des ensembles T1, T2, T2.5 ou de Zul'Gurub et des Ruines d'Ahn'Qiraj. De plus, vous pourrez accèder à Naxxramas, mais dans une version « incomplète »
. Plusieurs phases de PTR pour la P7 seront organisées
, et d'autres surprises sont au programme, notamment l'ajout d'une instance inédite en lien avec le Lore du Monastère Écarlate et de la Main de Tyr,
une nouveauté qui fait déjà rêver les joueurs. Nous ne savons toutefois pas si il s'agira d'un raid à 20, à 10, ou d'un donjon.
Tyr's Hand dungeon confirmed?
byu/biglollol inclassicwow
Il apparaît donc logique que Blizzard ait besoin de temps et de réaliser des essais variés pour optimiser la préparation de la phase finale de la Saison de la Découverte, et pour vous aider à patienter, un correctif sera appliqué avec la prochaine maintenance hebdomadaire. Cette petite mise à jour introduira des vendeurs de runes
, qui vous donneront accès à toutes les runes de votre classe et ce dès le niveau 1, une opportunité à ne pas manquer pour commencer un personnage secondaire.
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