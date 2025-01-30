WoW SoD : Les ensembles des morts-vivants sanctifiés, où les trouver ?

Retrouvez des indications pour récupérer l'ensemble sanctifié en 3 parties des morts-vivants en P7 de WoW SoD dans cet article.
La P7 de WoW
SoD a introduit un nouveau type d'équipement, les pièces dites « sanctifiées », qui permettent d'augmenter la puissance de votre Sceau de l'Aube dans le raid de Naxxramas. Il est intéressant de déjà porter un maximum de 8 pièces sanctifiées avant de s'aventurer dans la Citadelle de l'Effroi, et pour atteindre ce montant, un ensemble vous permet d'en acquérir 5 en n'en équipant que 3. Les sets des morts-vivants (undead)
se récupèrent depuis la sortie de la phase, le 29 janvier 2025, et pour vous aider à vous optimiser, nous vous indiquons ici comment les obtenir
.
Comment recevoir l'ensemble 3 pièces des morts-vivants en P7 de WoW SoD ?
Faire sa première entrée dans Naxxramas avec 8 pièces sanctifiées est possible sur WoW SoD
en farmant quelques hors set avec l'Aube d'argent ou dans les Cryptes de Karazhan, si vous bénéficiez en plus de l'ensemble des morts-vivants propre à votre spécialisation. Composé de 3 parties, le bonus octroyé accorde 2 pièces sanctifiées de plus, soit 5. Nous vous indiquons ci-dessous de quelle façon les acquérir.
Torse des morts-vivants
Le torse du set des morts-vivants
est sans doute la partie la plus difficile à ramasser, mais si vous êtes chanceux, vous pourriez très vite y parvenir. En effet, il peut être lâché par les boss des Cryptes de Karazhan. De plus, les 4 élites qui apparaissent lorsqu'un cristal se termine dans les Invasions du Fléau en laissent toujours tomber. N'oubliez pas de ramasser le Cœur du Destin funeste pendant que vous y serez, puisque cette quête hebdomadaire vous récompense de Vestiges de valeur
.
Gants des morts-vivants
Les gants de votre ensemble des morts-vivants
s'obtiennent en échange de 30 runes nécrotiques
à la Chapelle de l'Espoir de la Lumière auprès de l'Intendant, dans les Maleterres de l'Est, ou à Hurlevent et Orgrimmar. Prévoyez-en néanmoins 40 pour pouvoir compléter la quête d'accès « Sous les ombres », nécessitant d'en rapporter 10. Elle s'obtient auprès du Commandant Thomas Helleran à la Chapelle.
Celui-ci acceptera aussi de vous vendre des potions de mana et de soins, des pierres à aiguiser ou des huiles faisant effet contre les morts-vivants.
Brassards des morts-vivants
Tous les brassards de l'ensemble sont liés quand équipés
, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de les acheter à l'hôtel des ventes.
Néanmoins, si vous êtes de nature économe, vous pouvez toujours éliminer les créatures rares dans les Invasions du Fléau pour les récupérer sans dépenser la moindre pièce d'or. Les boss des Cryptes de Karazhan sont aussi susceptibles d'en laisser tomber, y compris le boss secret, Unk'Omon.
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