WoW MoP : Combien y a-t-il de phases et quel contenu amèneront-elles ?

Apprenez-en un peu plus sur les phases de WoW Classic MoP et leur contenu en consultant cet article.
La sortie de WoW Classic
MoP approche, et les joueurs commencent à se poser des questions sur ce qui les attend avec cette nouvelle extension. Comme les précédentes, elle sera divisée en plusieurs phases introduisant chacune de nouveaux contenus. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la roadmap de Mists of Pandaria
ci-dessous.
Feuille de route de WoW MoP Classic
Phase 1 : Bienvenue en Pandarie
Quelques semaines après le déploiement du prépatch de WoW MoP
, la Pandarie ouvrira ses portes le 22 juillet en France et marquera le début de la première phase de l'extension. Vous pourrez dès lors accèder au niveau 90 et commencer à améliorer votre réputation avec 8 nouvelles factions
. Le mode défi
fera également son entrée, ainsi que les donjons célestes
(pour rappel, il n'y aura pas de LFR
). En plus de cela, vous découvrirez :
- 6 donjons et 3 raids
- 3 donjons
- 6 scénarios
- 2 boss mondiaux, Sha de la Colère et Galleon
- 1 nouvelle arène
- 2 champs de bataille supplémentaires (Le Temple de Kotmogu et les Mines d'Éclargent)
Les raids qui seront disponibles sont listés ci-dessous, mais leur date de sortie n'est pas encore connue à ce jour.
- Caveaux Mogu'shan (Mogu'shan Vaults), Sommet de Kun-Lai, 6 boss
- Cœur de la peur (Heart of Fear), Terres de l'Angoisse, 6 boss
- Terrasse Printanière (Terrace of Endless Springs), Forêt de Jade, 4 boss
Phase 2 : Accostage
La phase 2 de WoW MoP
n'apportera pas de nouveau raid, mais introduira les Bastonneurs et la possibilité d'améliorer votre équipement avec de nouvelles monnaies. Elle marquera en outre la seconde étape de la quête légendaire de Wrathion, ainsi que celui de la campagne Pandaren. Vous retrouverez aussi 3 nouveaux scénarios et 2 factions supplémentaires, Opération Bouclier
(Alliance) et Offensive Domination
(Horde).
Phase 3 : Trône du tonnerre
La phase 3
marquera les débuts du raid du Trône du tonnerre
comportant 13 boss, et vous serez autorisé à passer à une nouvelle étape de la quête légendaire. Deux boss mondiaux de plus feront leur entrée, Nalak et Oondasta, ainsi que 3 factions :
Phase 4 : Escalade
Comme la P2, la phase 4 n'amènera pas de nouveau raid
, mais vous permettra de compléter les scénarios en mode héroïque.
Vous pourrez d'ailleurs en parcourir 4 de plus, combattre dans une nouvelle arène, dans le champ de bataille de la Gorge de Vent-Caverneux, et passer à la quatrième étape de la quête légendaire.
Phase 5 : Le Siège d'Orgrimmar
La dernière phase de WoW Classic MoP
vous emmènera dans le raid de 15 boss du Siège d'Orgrimmar
. Vous pourrez en outre terminer votre cape légendaire et affronter un ultime boss mondial, Ordos.
La difficulté flexible en raid devrait faire son entrée, mais Blizzard pourrait apporter des changements par rapport à la version originale du jeu. Quoi qu'il en soit, cette phase introduira aussi les quêtes de l'Île du Temps figé et la faction Empereur Shaohao
.
commentaire (0)