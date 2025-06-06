WoW MoP : La Recherche de raid ne fera pas partie de l'aventure

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 juin 2025 à 11h45
Une décision majeure a été prise par Blizzard au sujet de l'outil de Recherche de raid sur WoW Classic MoP.
WoW MoP : La Recherche de raid ne fera pas partie de l'aventure
Depuis la sortie de WoW Classic Vanilla en 2019, Blizzard s'est accordé quelques libertés pour améliorer le jeu sans pour autant le dénaturer, par exemple en ajoutant les donjons de type « protocole » sur Wrath of the Lich King ou plus récemment Cataclysm. Sur MoP, quelques différences par rapport à la version originale de l'extension pourront également être constatées, en particulier concernant l'outil de Recherche de raid.

Pas d'outil de Recherche de raid sur WoW Classic MoP

En juin 2025, environ un mois avant la sortie de la mise à jour de prélancement de WoW Classic Mists of Pandaria, Blizzard a pris la parole sur son forum officiel pour faire part à la communauté d'une décision majeure concernant les raids en Pandarie. Contrairement à 2011-2012, les joueurs sont à présent parvenus à « mettre en place un écosystème de raid robuste et régulier », autrement dit, la progression dans le contenu se fait avec beaucoup moins de difficultés qu'à l'époque, et ce même sans appartenir à une guilde. La solution que le développeur avait alors apportait résidait dans l'ajout d'un outil de Recherche de groupe, arrivé vers la fin de Cataclysm, bien que cela pouvait avoir comme conséquence de fragiliser le lien social.

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La situation étant bien différente aujourd'hui, Blizzard estime qu'il n'est pas nécessaire d'inclure l'outil de Recherche de raid sur MoP Classic.
Après avoir soigneusement pris en compte tous les points de vue, nous avons pris la décision de développer Mists of Pandaria Classic sans système de Recherche de raid.
Cette nouvelle devrait être accueillie avec enthousiasme par les joueurs, souvent très attachés à une structure dans laquelle ils évoluent depuis plusieurs années, et effrayés à l'idée que Classic ne devienne un peu moins Classic. Pour que vous puissiez tout de même récupérer l'équipement lié à cet outil et progresser dans la quête légendaire, un nouveau type de donjon fera son apparition, les « Celestials Dungeons ».

WoW Classic MoP sortira le 22 juillet en France, et pour en savoir plus sur ce qui vous attend et bien vous préparer, n'hésitez pas à consulter la liste des raids et instances disponibles en P1 ainsi que toutes les combinaisons race/classe possibles.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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