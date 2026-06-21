WoW : L'IA s'empare d'un serveur privé Classic, 1 800 bots s'y comportent comme de vrais joueurs

Imaginez un serveur de WoW uniquement peuplé par des bots IA, qui discutent et vivent l'expérience de la même manière que vous. Cela est une réalité depuis juin 2026, grâce à l'expérience menée par un joueur.

L'intelligence artificielle, ses compétences et ses usages évoluent à vitesse éclair. Elle est désormais employée dans divers secteurs de la vie réelle ou virtuelle. En juin 2026, un utilisateur de Reddit a accompli un nouvel exploit relatif à l'emploi de l'IA en peuplant un serveur privé de WoW Classic de 1 800 bots se comportant comme de véritables joueurs.

Un joueur crée de bots intelligents avec l'IA et peuple un serveur privé de WoW

Comme le dit la chanson, on n'arrête pas le progrès, et cette affirmation est particulièrement vraie lorsqu'elle se réfère aux capacités de l'IA. En juin 2026, un joueur de WoW a fourni une preuve supplémentaire de la puissance de l'intelligence artificielle en créant un serveur privé Classic dans lequel n'évoluent que des bots intelligents. Au total, 1 800 robots montent en niveau, communiquent, complètent des quêtes, discutent de stratégie et affrontent des créatures comme s'ils étaient des humains.

A Reddit user created a private World of Warcraft server with about 1,800 AI-controlled characters, making the game world feel alive even without real players.



The project uses playerbots that move around, level up, complete quests, and act like normal players.

The creator… pic.twitter.com/SRVBPOH60I — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) June 20, 2026

Pour ce faire, il a intégré un plugin Ollama dans une version préconfigurée de WoW, ainsi que des playerbots. Il a alors fait appel à l'IA pour coder une passerelle entre Ollama et l'API de DeepSeek, ce qui a eu pour effet de rendre les bots bien plus intelligents que ceux que vous avez l'habitude de croiser en Azeroth.

Le joueur a précisé que les 1 8000 bots sont ainsi capables de discuter aussi bien entre eux qu'avec lui, une prouesse qui pourrait rappeler à certains un épisode de la série dystopique, Black Mirror.

Les bots IA discutent comme des humains de leur expérience sur WoW.





Entre émerveillement et frissons

Les réactions de la communauté quant à cela oscillent entre fascination et peur. Le commentaire le plus plébiscité à l'heure actuelle fait mention de la théorie de l'internet mort, un futur dans lequel les MMO sont abandonnés, uniquement peuplé par des IA pour simuler la vie.

Impressionnant et effrayant. La théorie de l'Internet mort en pratique.

Pour d'autres, cela pourrait ouvrir la voie à un autre type de WoW, une sorte de RPG solo ultra-immersif, dans lequel il est possible d'interagir avec des « joueurs » aux personnalités variées. Les IA permettraient aussi de mettre un terme à la toxicité, ne tricheraient pas, et ne provoqueraient pas de drames. Néanmoins, en réponse à cela, certains ont évoqué une certaine nostalgie à venir.

C'est triste de se dire qu'à l'avenir, on jouera peut-être tous à nos MMO nostalgiques tout seuls dans un environnement simulé.

Un WoW peuplé d'IA est une perspective qui interroge. Au regard de la vitesse à laquelle s'accentue le recours à l'intelligence artificielle, il est possible qu'elle finisse par vraiment prendre une place dans les MMORPG, mais pour le meilleur ou pour le pire ? Faites-nous part de votre point de vue en commentaire, le débat est ouvert.