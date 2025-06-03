WoW MoP : Quels donjons et raids seront disponibles en P1 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 juin 2025 à 12h47
Retrouvez la liste des donjons et raids qui seront accessibles en P1 de WoW MoP dans cet article.
WoW MoP : Quels donjons et raids seront disponibles en P1 ?
WoW Classic s'apprête à accueillir MoP, et les joueurs pourront bientôt redécouvrir les merveilles et les dangers de la Pandarie. Comme à chaque nouvelle extension, plusieurs nouveaux donjons et raids ouvriront leurs portes dès la première phase. Le programme s'annonce assez chargé puisque vous retrouverez en juillet 6 donjons et 3 raids dès la P1 de Mists of Pandaria.

WoW MoP accueillera 6 nouveaux donjons en P1

À partir de la sortie de WoW MoP, 6 donjons supplémentaires seront ajoutés, et tous les joueurs pourront les parcourir dès la première phase en mode normal ou héroïque.
  • Temple du Serpent de jade (Temple of the Jade Serpent, Forêt de Jade)
  • Brasserie Brune d'Orage (Stormstout Brewery, Vallée des Quatre vents)
  • Palais Mogu'shan (Mogu'shan Palace, Val de l'Éternel printemps)
  • Monastère des Pandashan (Shado-Pan Monastery, Sommet de Kun-Lai)
  • Porte du Soleil couchant (Gate of the Setting Sun, Val de l'Éternel printemps)
  • Siège du temple de Niuzao (Siege of Niuzao Temple, Steppes de Tanglong)
Notez qu'en même temps, 2 instances vont faire l'objet d'une refonte, et seront également disponibles en mode héroïque. Veillez donc à récupérer toutes les transmogrifications souhaitées avant le lancement de MoP dans Scholomance et dans le Monastère écarlate.

donjons-p1-wowmop

3 raids seront accessibles en P1 de WoW MoP

En plus des donjons, les joueurs pourront bien entendu participer à plusieurs raids en P1 de WoW MoP. Comme sur TBC, 3 instances de ce type seront ouvertes, mais leur date de sortie n'est pas encore connue avec certitude à l'heure où nous écrivons ces lignes. 
  • Caveaux Mogu'shan (Mogu'shan Vaults), Sommet de Kun-Lai, 6 boss
  • Cœur de la peur (Heart of Fear), Terres de l'Angoisse, 6 boss
  • Terrasse Printanière (Terrace of Endless Springs), Forêt de Jade, 4 boss
raid-wow-mop-p1
Enfin, WoW Classic MoP marquera le retour des boss mondiaux, et vous aurez l'occasion de vous mesurer à Galleon et au Sha de la colère dès la P1.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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