WoW MoP : Quels donjons et raids seront disponibles en P1 ?

Retrouvez la liste des donjons et raids qui seront accessibles en P1 de WoW MoP dans cet article.
WoW Classic
s'apprête à accueillir MoP, et les joueurs pourront bientôt redécouvrir les merveilles et les dangers de la Pandarie. Comme à chaque nouvelle extension, plusieurs nouveaux donjons et raids ouvriront leurs portes dès la première phase. Le programme s'annonce assez chargé puisque vous retrouverez en juillet 6 donjons et 3 raids dès la P1 de Mists of Pandaria.
WoW MoP accueillera 6 nouveaux donjons en P1
À partir de la sortie de WoW MoP, 6 donjons supplémentaires seront ajoutés
, et tous les joueurs pourront les parcourir dès la première phase en mode normal ou héroïque.
- Temple du Serpent de jade (Temple of the Jade Serpent, Forêt de Jade)
- Brasserie Brune d'Orage (Stormstout Brewery, Vallée des Quatre vents)
- Palais Mogu'shan (Mogu'shan Palace, Val de l'Éternel printemps)
- Monastère des Pandashan (Shado-Pan Monastery, Sommet de Kun-Lai)
- Porte du Soleil couchant (Gate of the Setting Sun, Val de l'Éternel printemps)
- Siège du temple de Niuzao (Siege of Niuzao Temple, Steppes de Tanglong)
Notez qu'en même temps, 2 instances vont faire l'objet d'une refonte, et seront également disponibles en mode héroïque. Veillez donc à récupérer toutes les transmogrifications souhaitées avant le lancement de MoP
dans Scholomance et dans le Monastère écarlate.
3 raids seront accessibles en P1 de WoW MoP
En plus des donjons, les joueurs pourront bien entendu participer à plusieurs raids en P1 de WoW MoP
. Comme sur TBC, 3 instances de ce type seront ouvertes, mais leur date de sortie n'est pas encore connue avec certitude à l'heure où nous écrivons ces lignes.
- Caveaux Mogu'shan (Mogu'shan Vaults), Sommet de Kun-Lai, 6 boss
- Cœur de la peur (Heart of Fear), Terres de l'Angoisse, 6 boss
- Terrasse Printanière (Terrace of Endless Springs), Forêt de Jade, 4 boss
Enfin, WoW Classic MoP
marquera le retour des boss mondiaux, et vous aurez l'occasion de vous mesurer à Galleon
et au Sha de la colère
dès la P1.
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