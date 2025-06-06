WoW MoP : Les donjons célestes proposeront un nouveau mode de difficulté, les détails

Un nouveau type de difficulté de donjon va faire son entrée sur WoW Classic MoP, les donjons célestes.
À la suite des retours des joueurs, Blizzard a pris la décision de ne pas inclure d'outil de Recherche de raid
sur WoW Classic
Mists of Pandaria. Cela soulève toutefois quelques questions concernant sur le mode d'obtention de l'équipement associé à cela, ainsi que sur la progression de la quête légendaire. Le développeur a cependant pensé à tout, et vous propose de récupérer ces équipements en parcourant un nouveau type de donjon, les « Celestials Dungeons ».
Les donjons célestes arrivent sur WoW Classic MoP
Sur WoW Classic MoP
, tous les joueurs pourront se mesurer à une nouvelle difficulté en donjon
à travers les donjons célestes, similaires aux « protocoles » déployés sur le jeu depuis Wrath of the Lich King, et repris sur Cataclysm
. Il sera possible d'y participer en passant par l'outil classique de Recherche de groupe, mais pas avant d'avoir acquis un équipement approprié. En effet, ces donjons sont conçus pour les joueurs pour qui le mode héroïque sera devenu une promenade de santé. Ils comprendront des mécaniques proches de celles rencontrées en raid, ainsi que des apparitions de boss du raid actuel.
Fort heureusement, des bénédictions
vous seront proposées pour vous aider à surmonter ce défi. Pour ce faire, il vous faudra interagir avec les « August Celestials
» avant de commencer le combat.
Quelles récompenses espérer avec les donjons célestes ?
Sans grande surprise, les donjons célestes
apporteront de meilleures récompenses
que les donjons héroïques. Vous pourrez y récupérer :
- De l'équipement plus puissant qu'en héroïque, incluant toutes les pièces qui tombaient à l'époque dans la Recherche de raid, pièces d'ensemble comprises ;
- Des objets obtenables via loot aléatoire ou ciblé ;
- De la monnaie spéciale lâchée par les boss permettant d'acheter divers objets mentionnés ci-dessus ;
- De la progression dans la quête légendaire, avec des ajouts pour préserver l'histoire, au cas où les joueurs choisiraient les Donjons Célestes au lieu des raids pour progresser dans la suite de quêtes.
Les donjons célestes
évolueront à chaque phase, de la même manière que sur Wotlk ou Cataclysm, ce qui signifie que les butins s'enrichiront au fil de l'extension. Vous aurez donc toujours intérêt à les parcourir, même lorsqu'il sera l'heure de prendre part au Siège d'Orgrimmar.
Quand sortiront les donjons célestes sur MoP Classic ?
Malheureusement, vous ne pourrez pas découvrir les donjons célestes dès la sortie de WoW Classic MoP
, prévue pour le 22 juillet 2025. Ils seront déployés deux semaines après l'ouverture du Caveau Mogu'shan
, dont la date de lancement n'a pas encore été dévoilée à l'heure où nous écrivons ces lignes.
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