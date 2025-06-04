WoW MoP : Comment fonctionne le mode défi des donjons ?

Retrouvez des explications relatives au mode défi, à venir sur WoW MoP en juillet 2025.
WoW Classic
Mists of Pandaria sera lancé en juillet 2025, et les joueurs pourront alors se préparer à compléter des donjons en mode défi, l'une des grandes nouveautés amenées par l'extension. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair sur ce qui vous attend, nous vous expliquons ici les règles du mode défi de WoW MoP.
Quelles règles sont appliquées au mode défi sur WoW MoP ?
Sur WoW MoP
, tous les joueurs auront la possibilité de participer à des donjons bien plus difficiles que les classiques héroïques
à travers le mode défi
. Contrairement aux instances habituelles, celles-ci ne seront pas accessibles par l'intermédiaire de l'outil de recherche de groupe
, si bien que vous devrez constituer vous-même votre équipe de 5 avant de commencer.
De plus, aucun butin ne tombera dans l'instance en mode défi, ni sur les boss, ni sur les trashs,
puisque le but n'est pas de s'équiper mais de réaliser le meilleur chronomètre possible.
Vous n'obtiendrez pas non plus de monnaie particulière comme des points de Vaillance, et les résurrections de masse ne fonctionnement pas. Cependant, les réparations ne coûteront rien.
Chaque boss dans un donjon en mode défi
sera de niveau 93, soit comme les boss de raid, et leurs points de vie seront considérablement augmentés, tout comme leurs dégâts. Notez qu'esquiver tous les trashs ne sera pas une bonne idée, car cela pourrait compromettre la validation du donjon. Le niveau d'équipement sera aussi limité à 463
, ce qui signifie que toutes les pièces d'iLvl supérieur verront leurs statistiques être automatiquement diminuées une fois à l'intérieur de l'instance.
Quelles récompenses espérer avec le mode défi ?
Même si les boss ne vous laisseront tomber aucune pièce d'équipement, le mode défi
vous rapportera, en plus de vous offrir un challenge de taille, diverses récompenses de nature cosmétique ainsi que la validation de hauts-faits.
En réalisant des temps Bronze, Argent ou Or, vous obtiendrez surtout des montures comme les Rênes de phénix pandaren cendré
, des transmogrifications pour chaque classe, et des portails personnels vers les donjons de MoP.
Le mode défi arrivera sur WoW Classic avec Mists of Pandaria
, qui sortira le 22 juillet 2025 en France.
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