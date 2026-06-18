WoW Classic : Une nouvelle découverte prouverait que Classic+ serait en développement

WoW Classic+ est un projet réclamé par les joueurs depuis longtemps, et en juin 2026, un indice supplémentaire laisse entendre qu'il serait en préparation.

Depuis la fin du développement de la Saison de la Découverte, les rumeurs et indices relatifs à une potentielle sortie de WoW Classic+ se multiplient. Blizzard a poursuivi en justice plusieurs serveurs privés, notamment WoW Turtle, et plus récemment, Project Ascension a reçu une mise en demeure. En plus de cela, des streamers triés sur le volet ont été invités en Californie pour participer à une réunion mystérieuse, et comme vous vous le rappelez sans doute, Holly Longdale a teasé de grandes surprises pour Classic en janvier dernier, en donnant rendez-vous à la communauté à la BlizzCon de septembre. En juin 2026, une découverte de plus suggère que Classic+ serait en cours de préparation.

Le nom de code de Classic+ aurait été identifié

WoW Classic+ est très attendu par les joueurs, qui réclament qu'un tel projet se concrétise depuis de nombreuses années, et la preuve de son développement pourrait avoir été repérée en juin 2026. Le dataminer "Stiven" a en effet découvert sur les serveurs de Blizzard des licences correspondantes à deux éditions de « World of Warcraft Camelot ». Cette appellation serait, selon lui, le nom de code d'une version améliorée de WoW Classic, soit le fameux Classic+.

New Heroic and Epic Licenses for the "World of Warcraft Camelot" were pushed. Not much information about it, but it looks like a brand new WoW Game unrelated to the current Midnight / Titan. I suspect Classic+ everyone talks about? — Stiven (@Stiven_SRB) June 16, 2026

Pour appuyer cette théorie, il a spécifié que cette branche du MMORPG reposerait sur le patch de juillet 2026, correspondant à Vanilla et à la sortie d'Ahn'Qiraj. L'année dernière, ce même patch faisait d'ailleurs tourner une version mystérieuse de WoW, ce qui nous autorise à suspecter que Classic+ serait peut-être déjà en train d'être testé.

Les indices en lien avec Classic+ sont de plus en plus nombreux, pour le plus grand bonheur des joueurs. Il deviendrait même surprenant et décevant que Blizzard annonce ne pas tenter cette expérience, surtout après avoir rencontré le succès avec la Saison de la Découverte. En outre, WoW Classic intéresse de moins en moins la communauté, au regard du peu de popularité de MoP. WoW Classic+ incarnerait donc la solution idéale pour rassembler et satisfaire les joueurs, un point que le développeur a surement compris.

En septembre 2026, la BlizzCon viendra peut-être nous donner raison, alors faites preuve d'encore un petit peu de patience et profitez de votre été ; il se pourrait que l'hiver à venir requière votre présence dans un Azeroth retravaillé.