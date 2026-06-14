WoW Classic : Blizzard s'attaque au serveur privé Project Ascension

Blizzard continue d'attaque en justice les serveurs privés de WoW Classic. Une mise en demeure a été lancée contre Project Ascension en juin 2026.

La Croisade de Blizzard à l'encontre des serveurs privés de WoW Classic continue. Après la fermeture de WoW Turtle et de Stormforge Project en mai 2026, le développeur s'attaque désormais à Project Ascension.

Blizzard poursuit en justice le serveur privé Project Ascension

Depuis août 2025, Blizzard avait commencé à poursuivre en justice pour violation de droits d'auteur plusieurs serveurs privés de WoW Classic. La Cour avait donné raison au développeur dans les affaires l'opposant à WoW Turtle et Stormforge Project, deux serveurs populaires ayant dû cesser leur activité et fermé leurs portes en mai dernier. C'est maintenant au tour de Project Ascension, l'un des plus importants serveurs encore en activité, d'être mis en demeure le 12 juin 2026.

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Les accusations formulées dans la plainte incluent la violation des droits d'auteur, ainsi que la participation à des conspirations relevant de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Pour résumer, cette accusation a plus de poids qu'une classique affaire de violation des droits d'auteur, puisqu'elle dénonce une organisation qui gagne de l'argent illégalement, et non pas un classique serveur privé. Bien entendu, cela reste à prouver devant le tribunal, mais cette affaire risque de se conclure assez rapidement, étant donné que les personnes associées à Project Ascension répondent d'une juridiction américaine.

La préparation de Classic+ ?

À chaque fois que Blizzard attaque en justice un serveur privé, nous nous demandons s'il ne s'agit pas d'un nouveau signal indiquant que le développeur prépare le terrain pour la sortie d'un WoW Classic+, comme cela avait été le cas avant le lancement de WoW Classic Vanilla. Cette hypothèse semble de plus en plus concrète au fil des mois.

En mai dernier, le développeur a organisé une réunion secrète en Californie avec certains streamers, et le commentaire d'Holly Longdale en partageant la roadmap 2026 résonne toujours dans la tête des joueurs.

Et ce n'est pas tout. Je peux affirmer avec certitude que de nombreuses surprises attendent les joueurs et joueuses de WoW Classic partout dans le monde.

La BlizzCon 2026 se rapproche à grands pas, avec peut-être la confirmation que Classic+ est bel et bien en cours de développement. Tous les espoirs sont permis, quelque chose se trame chez Blizzard, mais pour en être certain, il faudra patienter encore un peu, jusqu'au 12 septembre.