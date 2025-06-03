WoW MoP : 8 nouvelles factions seront disponibles en P1, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 juin 2025 à 13h23
Découvrez les 8 factions qui seront introduites en P1 de WoW MoP.
WoW MoP : 8 nouvelles factions seront disponibles en P1, les détails
La Pandarie sera accessible en juillet 2025 grâce à la sortie de WoW Classic MoP, et les joueurs auront fort à faire à compter du 22 juillet pour découvrir toutes les nouveautés qu'a à offrir l'extension. Dès la P1, 8 factions supplémentaires feront leur entrée, et nous vous proposons de les découvrir dans cet article.

Quelles factions seront disponibles en P1 de WoW MoP ?

Sur Cataclysm ou plus anciennement sur Wotlk, les joueurs avaient tout intérêt à améliorer leurs réputations avec les factions propres à ces extensions dès leur sortie pour récupérer divers butins, notamment de l'équipement de qualité épique, des montures, et surtout, des enchantements. Sur WoW MoP, les choses seront quelque peu différentes puisque les récompenses des 8 nouvelles factions de la Pandarie seront plus liées à des cosmétiques ou à l'obtention de recettes pour vos métiers qu'à l'optimisation des performances de votre personnages.

Faction Localisation Récompenses principales
L'ordre du Serpent-nuage
(Order of the Cloud Serpent)		 Forêt de Jade Dessins de joaillier, cosmétiques et montures
Les Chroniqueurs
(The Lorewalkers)		 Pandarie Objets pour archéologue, monture
Les Laboureurs
(The Tillers)		 Vallée des Quatre vents Recettes de cuisine, cosmétiques et montures
Shado-Pan  Sommet de Kun-Lai, Steppes de Tanglong, Terres de l'Angoisse Formules d'enchantement, équipement de qualité rare, montures
Les Astres vénérables
(The August Celestials)		 Sommet de Kun-Lai, Steppes de Tanglong Formules d'enchantement, monture, Offrande des Astres vénérables
Les Hameçonneurs
(The Anglers)		 Étendues sauvages de Krasarang  Recettes de cuisine, objets liés à la pêche, monture
Les Klaxxi
(The Klaxxi)		 Tol Barad Plans de forge, équipements de qualité rare, monture
Lotus doré
(Golden Lotus)		 Tol Barad Plans de couture et travail du cuir, montures
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Nous vous recommandons alors de cibler les butins qui vous intéressent de façon à optimiser votre montée en niveau en fonction de cela, en effectuant des quêtes dans les zones associées à la réputation de la faction que vous souhaitez améliorer. Pour en savoir plus, retrouvez notre article indiquant quelle zone privilégier selon son niveau.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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