WoW MoP : 8 nouvelles factions seront disponibles en P1, les détails

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
|Faction
|Localisation
|Récompenses principales
|L'ordre du Serpent-nuage
(Order of the Cloud Serpent)
|Forêt de Jade
|Dessins de joaillier, cosmétiques et montures
|Les Chroniqueurs
(The Lorewalkers)
|Pandarie
|Objets pour archéologue, monture
|Les Laboureurs
(The Tillers)
|Vallée des Quatre vents
|Recettes de cuisine, cosmétiques et montures
|Shado-Pan
|Sommet de Kun-Lai, Steppes de Tanglong, Terres de l'Angoisse
|Formules d'enchantement, équipement de qualité rare, montures
|Les Astres vénérables
(The August Celestials)
|Sommet de Kun-Lai, Steppes de Tanglong
|Formules d'enchantement, monture, Offrande des Astres vénérables
|Les Hameçonneurs
(The Anglers)
|Étendues sauvages de Krasarang
|Recettes de cuisine, objets liés à la pêche, monture
|Les Klaxxi
(The Klaxxi)
|Tol Barad
|Plans de forge, équipements de qualité rare, monture
|Lotus doré
(Golden Lotus)
|Tol Barad
|Plans de couture et travail du cuir, montures
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