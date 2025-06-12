WoW MoP : Que contient le prépatch ?

La mise à jour de prélancement de WoW Classic MoP sortira en juillet, découvrez ce qui vous attend dans cet article.
WoW Classic
va bientôt commencer un nouveau chapitre avec le lancement de Mists of Pandaria le 22 juillet en France, mais avant cela, une mise à jour majeure sera déployée. Le prélancement de MoP
aura lieu au cours de la première semaine de juillet, et les joueurs pourront dès lors découvrir plusieurs nouveautés de taille.
Que réserve la mise à jour de prélancement de WoW MoP ?
Devenir moine
Avec la mise à jour du prépatch de WoW Classic MoP
, les joueurs pourront d'abord utiliser leur sésame gratuit de niveau 85
, et s'ils le souhaitent, disposer d'un moine
, la nouvelle classe
de l'extension. Cette dernière comportera comme les autres 3 spécialisations :
- Marche-vent (DPS)
- Tisse-brume (Heal)
- Maître brasseur (Tank)
Qui plus est, les combinaisons possibles de race/classe de MoP
vous permettront de créer un moine de n'importe quelle race à l'exception de Worgen et Gobelin.
Incarner un Pandaren
Après de longs mois d'attente, les Pandarens
deviendront une race jouable sur WoW MoP
et vous pourrez commencer la montée en niveau du vôtre dès le prépatch.
La particularité des Pandarens est que cette race tout aussi bien prêter allégeance à l'Alliance comme à la Horde. Un choix sera à effectuer une fois que la zone de départ, L'île Vagabonde
, sera terminée. Pour en savoir un peu plus, découvrez les raciaux pandarens dans notre article
.
Nouveau système de talents
Toutes les classes seront mises à jour au cours de la première semaine de juillet, et ces changements seront accompagnés d'un nouvel arbre de talents
, comme présenté ci-dessous avec l'exemple du prêtre.
Concrètement, vous choisirez parmi 3 propositions un sort tous les 15 niveaux. Bien entendu, le dernier, correspondant au niveau 90, ne pourra pas être obtenu avant la sortie officielle de MoP
.
L'attaque de l'île de Theramore
Le prépatch de MoP
introduira également l'événement mondial de l'attaque de l'île de Theramore
. En participant au scénario de la chute de Theramore, vous pourrez prendre part à la bataille et découvrir les raisons ayant mené à l'extension, c'est-à-dire à la découverte de la Pandarie. En guise de récompense, vous recevrez le Tabard de Theramore
ainsi que la Mini bombe de mana
.
Mascottes de combat
Enfin, tous les joueurs auront l'opportunité de concourir dans des combats de mascottes
en faisant appel à leurs compagnons préférés. Votre objectif sera d'en disposer d'au moins des neufs familles, puis de les faire évoluer grâce à de l'expérience. Ils apprendront ainsi de nouvelles compétences (jusqu'à 6).
La mise à jour de prélancement de WoW Classic MoP
sera déployée pendant la semaine du 2 juillet en France. Il vous reste donc quelque temps pour bien vous préparer à la sortie de la Pandarie.
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