Stardew Valley : Un mod permet d'agrandir sa ferme

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis de nombreuses années maintenant, les moddeurs s'intéressent au titre d'Éric Barone,. En effet, encore de nos jours, plusieurs nouveaux mods sortent assez régulièrement, pour le jeu. Précédemment, nous vous avions parlé de Stardew Valley Expanded , un autre permettant d'acheter des actions et un ajoutant le film Shrek au programme du cinéma . Mais ce n'est pas tout.Le mod The Stardew Realty, créé par Prism 99/klatuprism, se veut être une extension de The Farm Expansion mod. The Stardew Realty permet, ainsi, aux joueurs et aux joueuses sévissant sur la version PC du soft d', et ce de façon considérable. En effet, en l'installant, les amateurs de Stardew Valley pourront acheter des emplacements supplémentaires pour leur ferme (jusqu'à 10 au total, actuellement) afin de faire pousser encore plus de récoltes et d'élever encore plus d'animaux. Notons également que ce mod permet de construire: une fromagerie et un vignoble.Sachez que le créateur de The Stardew Realty a partagé plusieurs images, sur la page dédiée au mod sur le site Nexusmods.com. Par ailleurs, vous pourrez y retrouver des instructions et de plus amples informations au sujet dudit mod. Notez qu'il faut impérativement posséder le jeu Stardew Valley, afin de profiter des mods disponibles sur la Toile.Si vous débutez sur Stardew Valley, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides, pouvant vous aider :Pour rappel, Stardew Valley est disponible sur PC, PS4, Xbox One ainsi que sur Nintendo Switch et smartphones.