Stardew Valley a bien failli avoir une suite, mais l'idée n'est pas totalement abandonnée

Afin de mener à bien le développement de Haunted Chocolatier, ConcernedApe a mis de côté Stardew Valley. Mais dans une récente interview, il a partagé son enthousiasme à l'idée de créer un deuxième opus pour sa simulation de vie.
En avril 2025, ConcernedApe faisait une déclaration importante au sujet de Stardew Valley
. Il annonçait arrêter de travailler sur la simulation de vie afin d'avancer sur un autre projet
très attendu. Bien qu'il ne soit plus actif sur son premier jeu, Stardew Valley va continuer de recevoir des mises à jour, à l'image de la version 1.7 qui s'est dévoilé un peu plus le 3 février.
Même s'il a été contraint de focaliser son attention sur Haunted Chocolatier, la question d'un Stardew Valley 2 revient régulièrement dans les conversations
de la communauté, d'autant que la licence va bientôt célébrer son 10e anniversaire. Dans une récente interview accordée à IGN
, Eric « ConcernedApe » Barone est revenu sur ce point en partageant une révélation majeure.
ConcernedApe très motivé à l'idée de créer une suite à la célèbre simulation de vie
Par le passé, le créateur de Stardew Valley avait déclaré qu'il était « tellement plus simple d'ajouter du contenu à Stardew Valley que de créer un jeu entièrement nouveau
». Mais pendant ce nouvel entretien, il avoue ne pas être opposé au fait d'imaginer une suite
.
En fait, j'adorerais ça, car ce serait vraiment amusant de travailler sur de nouveaux personnages, dans un univers inédit, et peut-être de retrouver un peu de l'énergie que j'avais en 2012, quand j'ai commencé à travailler sur Stardew Valley.
ConcernedApe déclare que travailler sur un potentiel Stardew Valley 2 serait également très stimulant pour lui et pour son équipe.
Selon lui, imaginer un monde complètement nouveau est passionnant et ouvre la voie à des possibilités infinies. Toutefois, il a bien conscience que la communauté est très attachée aux villageois et à Pélican Ville. Proposer de nouvelles têtes et un nouveau lieu à explorer pourrait décevoir les joueurs, même si cela aurait pu devenir une réalité.
« À une époque, je travaillais sur Stardew Valley 2 »
Ce n'est pas la première fois que ConcernedApe parle d'un potentiel Stardew Valley 2. En mai 2025, il évoquait déjà cette possibilité
. Mais il a conclu cet échange en faisant une révélation choc : « À une époque, je travaillais sur Stardew Valley 2, mais… pour diverses raisons, j'ai finalement opté pour Haunted Chocolatier
».Stardew Valley 2 a donc bien existé pendant un temps, mais il n'a pas abouti.
ConcernedApe a fait ce choix car en tant que développeur, il ne veut pas être uniquement associé à un seul titre. Il a aussi déclaré qu'il abandonnerait pas Haunted Chocolatier, ce qui l'a poussé à mettre cette possible suite de côté. Mais elle pourrait bien sortir dans le futur, l'espoir est toujours permis.
En attendant cette suite officielle, les joueurs peuvent prolonger leurs aventures dans ce monde coloré grâce à ce mod très complet imaginé par des joueurs passionnés
.
commentaire (0)