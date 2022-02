Stardew Valley : Le plus grand mod, Stardew Valley Expanded, sort une nouvelle version, avant d'autres ajouts

I've been seeing some confusion about my last tweet. No, this is not the last update for SVE. My initial vision for the mod is complete. I will begin working on SVE 2.0 soon, using all of the skills I've learned since starting this project.#StardewValley #StardewValleyExpanded — FlashShifter (@FlashShifter) February 1, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Bien qu'il existe plusieurs mods pour, l'un d'entre eux se révèle être le plus grand et le plus ambitieux.. D'ailleurs, son créateur vient tout juste de déployer une nouvelle version du mod, mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.. En effet, grâce à ce mod, les joueurs pourront rencontrer 27 nouveaux PNJ, découvrir 50 localisations et participer à plus de 250 événements liés aux personnages. Ils pourront également accomplir de nouvelles quêtes et assister à différents festivals. Par ailleurs, le bestiaire aquatique se voit agrémenté de 23 nouvelles entrées de poissons. La carte a été repensée par FlashShifter, disposant ainsi de deux nouveaux modèles de fermes et de plusieurs nouvelles régions. En ce qui concerne la bande originale, Stardew Valley Expandend permet d'écouter de tout nouveaux morceaux. D'autres surprises attendent les joueurs.Pour autant, si ces ajouts sont plus que significatifs et nombreux,. La version 1.14 ne serait qu'une « conclusion de trois années de travail » et il déclare : « ma vision initiale du mode est désormais complétée ». Par la suite, il ajoute « Je vais bientôt commencer à travailler sur SVE [Stardew Valley Expanded] 2.0, en utilisant toutes les compétences que j'ai acquises depuis le début du projet ». Pour la version 2.0 du mod, il espère pouvoir intégrer davantage de changements, inspirés par The Legend of Zelda : A Link to the Past, notamment au niveau du gameplay en ajoutant des donjons, des boss, de nouvelles capacités et de nouveaux équipements.