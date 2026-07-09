Si Stardew Valley se déroulait dans un monde en 3D, voici à quoi il ressemblerait

Stardew Valley est devenu incontournable pour de nombreux joueurs grâce à son gameplay cosy, son ambiance apaisante et ses graphismes en pixel art. Mais un mod vous propose de voir ce monde en 3D et il divise la communauté.

Que ce soit pour ajouter de nouvelles zones, des personnages inédits ou des bonus, les mods de Stardew Valley sont un petit plus qui permettent aux joueurs de donner un twist à leur vie en jeu. Parmi les plus appréciés firent notamment Castle Village et Sunberry Village, des mods aux allures d'extensions permettant de découvrir de nouvelles cités.

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Mais d'autres mods permettent de modifier les graphismes du titre de ConcernedApe. L'un d'entre eux a d'ailleurs piqué la curiosité du média Gaming Bible. Baptisé « The Third Dimension », il promet un tournant majeur en permettant de jouer à Stardew Valley en 3D. Cependant, le rendu n'est pas exactement comme vous pourriez l'imaginer.

Un voyage (déroutant) dans la troisième dimension de Stardew Valley

En pensant à Stardew Valley en 3D, beaucoup imaginent déjà des graphismes modernes et en relief inspirés de ceux d'autres simulations de vie. Toutefois, la version proposée par kittycatcasey (alias spacechase0) s'éloigne de cette idée très classique et « prévisible ».

Dans les premières secondes de la vidéo de présentation, le moddeur dévoile l'intérieur de son foyer et montre le rendu de cette version en 3D. Quelques détails sont un peu dérangeants comme le fait que le lit soit plat ou que certains objets restent en vue de dessus, mais le résultat est coloré. Cependant, dès qu'il quitte la ferme, Stardew Valley rappelle qu'il est un jeu entièrement en 2D difficilement transposable dans un monde en relief.

Il est impossible de faire le tour des objets pour découvrir l'apparence arrière ou de voir le dos des personnages. Dès lors, seule la face de chaque élément du jeu est visible, ce qui donne un petit côté dérangeant.

Du potentiel pour une possible version jouable en VR ?

La vidéo de présentation du mod rappelle qu'il s'agit à l'heure actuelle d'un prototype. Les joueurs ne peuvent donc pas l'installer ou le tester pour le moment. Cela s'explique par le fait que kittycatcasey travaille toujours activement sur le mod.

Pour l'instant, presque tout — sauf le terrain — repose sur des sprites en mode "billboard" [qui font face à la caméra], mais l'objectif est de doter chaque élément d'un modèle 3D unique au fil du temps.

Si elle déroute ou elle fascine, cette version en 3D de Stardew Valley ne laisse pas indifférent. Le fait qu'il passe ce monde coloré en 3D est intéressant et pourrait donner des idées à celles et ceux qui voudraient créer une version VR de la simulation de vie. Affaire à suivre donc !