Stardew Valley : Toutes les annonces du 10ème anniversaire, avec des détails sur la mise à jour 1.7

Stardew Valley a, récemment, soufflé sa 10ème bougie. Pour l'occasion, ConcernedApe a fait une annonce très attendue concernant le contenu de la mise à jour 1.7.

Toutes les informations révélées pour le 10ème anniversaire de Stardew Valley

Une vidéo rétrospective sur Stardew Valley

De nouveaux détails sur la mise à jour 1.7 de Stardew Valley

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Une nouvelle date pour Stardew Valley: Symphony of Seasons

In honor of the 10 years of Stardew Valley, I'm very happy to bring the Symphony of Seasons to Red Rocks Amphitheatre in Colorado on October 25th, 2026 for a special grand finale to the 2025-26 tour. Details at https://t.co/C7KniuwYXA@stardewconcert pic.twitter.com/Zmj8q1ImOp — ConcernedApe (@ConcernedApe) February 26, 2026

Pour célébrer les 10 ans de, Eric Barone, alias ConcernedApe, avait préparé une vidéo, contenant plusieurs annonces concernant l'avenir du jeu., qui fut nommé « Sprout Valley » au début de son développement. L'occasion pour les joueurs et les joueuses d'avoir de plus amples informations à propos de la création dudit jeu de simulation, et surtout son évolution au fil des ans, que ce soit avant ou après son lancement.Si ConcernedApe ne souhaite pas encore dévoiler le contenu complet de la mise à jour 1.7 de, le créateur a tout de même apporté une information très attendue par la communauté. Ainsi,Malheureusement, au moment où nous écrivons ces lignes, le développeur n'a pas partagé de date de sortie précise pour la mise à jour 1.7 de. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que cela sera le cas. Par ailleurs, ConcernedApe a profité de cette vidéo pour remercier les joueurs et les joueuses, mais aussi toutes ses collaboratrices et collaborateurs.Il y a très peu de temps,, notamment via une publication sur son compte Twitter/X. Il s'agit, plus précisément, du grand final qui aura lieu au Red Rocks Amphiteatre dans le Colorado, le 25 octobre 2026.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et appareils iOS/Android. Soulignons également le fait queest présent dans le catalogue du Game Pass.