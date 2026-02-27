Stardew Valley : Toutes les annonces du 10ème anniversaire, avec des détails sur la mise à jour 1.7

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 février 2026 à 11h38
Stardew Valley a, récemment, soufflé sa 10ème bougie. Pour l'occasion, ConcernedApe a fait une annonce très attendue concernant le contenu de la mise à jour 1.7.
Stardew Valley : Toutes les annonces du 10ème anniversaire, avec des détails sur la mise à jour 1.7
Pour célébrer les 10 ans de Stardew Valley, Eric Barone, alias ConcernedApe, avait préparé une vidéo, contenant plusieurs annonces concernant l'avenir du jeu. Il est, ainsi, grand temps de faire le point sur les éléments dévoilés lors du 10ème anniversaire de Stardew Valley.

Toutes les informations révélées pour le 10ème anniversaire de Stardew Valley

Une vidéo rétrospective sur Stardew Valley

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Dans cette nouvelle vidéo dédiée au 10ème anniversaire, qui dure plus de vingt minutes, ConcernedApe revient tout d'abord sur les origines de Stardew Valley, qui fut nommé « Sprout Valley » au début de son développement. L'occasion pour les joueurs et les joueuses d'avoir de plus amples informations à propos de la création dudit jeu de simulation, et surtout son évolution au fil des ans, que ce soit avant ou après son lancement.

Miniature vidéo

De nouveaux détails sur la mise à jour 1.7 de Stardew Valley

Si ConcernedApe ne souhaite pas encore dévoiler le contenu complet de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley, le créateur a tout de même apporté une information très attendue par la communauté. Ainsi, ce nouveau patch introduira deux nouveaux candidats au mariage : Clint et Sandy.

Malheureusement, au moment où nous écrivons ces lignes, le développeur n'a pas partagé de date de sortie précise pour la mise à jour 1.7 de Stardew Valley. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que cela sera le cas. Par ailleurs, ConcernedApe a profité de cette vidéo pour remercier les joueurs et les joueuses, mais aussi toutes ses collaboratrices et collaborateurs. 

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Une nouvelle date pour Stardew Valley: Symphony of Seasons

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Il y a très peu de temps, ConcernedApe a également révélé une nouvelle date pour la tournée de concerts Stardew Valley: Symphony of Seasons, notamment via une publication sur son compte Twitter/X. Il s'agit, plus précisément, du grand final qui aura lieu au Red Rocks Amphiteatre dans le Colorado, le 25 octobre 2026.


Rappelons, en guise de conclusion, que Stardew Valley est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et appareils iOS/Android. Soulignons également le fait que Stardew Valley est présent dans le catalogue du Game Pass.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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