Stardew Valley : Les meilleures récoltes de l'automne

Stardew Valley, les récoltes les plus rentables en automne

La liste de toutes les récoltes disponibles en automne

Amarante

Artichaut

Aubergine

Baie gemme sucrée (graines vendues par le Chariot de Voyage, seulement).

Betterave (graines vendues au Désert de Calico)

Blé

Canneberges

Chou chinois

Citrouille

Igname

Maïs

Raisin

Rose Féerie

Tournesol

Automne, les récoltes les plus intéressantes en matière de rendement

Baie Gemme sucrée (Sweet Gem Berry) Temps de maturation : 24 jours. Prix de la graine : 1 000 po. Vente d'une Baie : 3 000 po, au minimum. Profit par récolte : 2 000 po.



Canneberges (Cranberries) Temps de maturation : 7 jours. Prix de la graine : 240 po (donnant 3 Cannerberges, à la fin de chaque récolte). Vente de deux Canneberges : 150 po. Or, repousse en 5 jours, suite à la première récolte. Il est donc possible de collecter 10 Canneberges, en une saison, par plant.



Citrouille (Pumpkin) Temps de maturation : 13 jours. Prix de la graine : 100 po. Vente d'une Citrouille : 320 po. Profit par récolte : 220 po. Il est possible d'effectuer 2 récoltes, au maximum, durant le printemps.



Raisin (Grape) Temps de maturation : 10 jours. Prix de la graine : 60 po. Vente d'un Raisin : 80 po. Profit par récolte : 70 po. Or, repousse en 3 jours, suite à la première récolte. il est donc possible de collecter 6 Raisin, en une saison, par plant.



Artichaut (Artichoke) Temps de maturation : 8 jours. Prix de la graine : 30 po. Vente d'un Artichaut : 160 po. Profit par récolte : 130 po. Il est possible d'effectuer 3 récoltes, au maximum, durant le printemps.



Au cours de l'aventure, les joueurs et les joueuses devront planter différentes graines et collecter les récoltes, pour les vendre, et ainsi générer des profits afin de faire prospérer leur ferme. Il est donc intéressant, voire important, de savoir, en fonction des saisons. Dans ce guide, nous nous intéressonsComme pour toutes les autres saisons, il est possible de planter, sur Stardew Valley. D'autres ne conviennent pas. En effet, si vous plantez une graine de Carambole pendant l'automne, la graine ne poussera pas. Cette dernière étant cultivable seulement pendant l'été. D'autres, plus spécifiques, peuvent être plantées durant deux saisons différentes. Ainsi, comme vous l'aurez compris, il convient de faire attention aux cycles et aux types de récoltes que vous voulez obtenir, en fonction de la période donnée.De ce fait, en automne, les joueurs et les joueuses ont accès à une belle diversité de graines, donnant différents légumes et fruits. Nous vous indiquons, dans ce qui suit,Évidemment, certaines récoltes sont plus rentables que d'autres. Afin de voir votre ferme prospérer et gagner plus d'argent, il convient alors de se concentrer surAu début d'une partie sur Stardew Valley, il peut être relativement difficile de saisir quelles récoltes sont les plus intéressantes et rentables. Généralement, c'est après plusieurs heures de jeu que nous parvenons à collecter suffisamment d'informations, pour comprendre quelles sont celles qui rapportent le mieux, le plus rapidement possible.Ce classement est proposé en fonction de plusieurs paramètres : jours nécessaires pour maturation, prix des graines et tarif de revente, temps de repousse, pour ne citer que ces exemples. Par ailleurs, nous nous référençons essentiellement à notre expérience de jeu. Notez donc que ces informations sont données à titre indicatif et ne sont absolument pas arrêtées.Mais, sans plus tarder, voiciqui devraient attirer toute votre attention, si vous désirez gagner plus d'argent, selon notre propre expérience de jeu :Si vous désirez connaître, nous vous invitons à consulter nos guides à ce sujet :