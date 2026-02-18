Stardew Valley : Voici ce que vous risquez si vous dormez en jeu pendant 1000 ans

Dans Stardew Valley, dormir est nécessaire pour recharger la jauge d'énergie de votre personnage. Mais que se passe-t-il quand ce dernier dort pendant longtemps, voire très longtemps ? Ce joueur vient de partager la réponse sur Reddit.
Comme de nombreux autres jeux, Stardew Valley
inclut un cycle jour/nuit. Ce dernier permet notamment de réaliser des activités spécifiques, de faire des rencontres spéciales mais surtout de laisser à votre personnage le temps de se reposer.
Le temps de sommeil est presque obligatoire car il permet de restaurer partiellement ou entièrement les jauges de santé et d'énergie.
Cette mécanique sert également à sauvegarder la progression dans Stardew Valley. Cependant, il n'existe pas de réelle limite quant au nombre de temps passé à dormir en jeu. Un utilisateur a donc réalisé une expérience atypique.
Un sommeil millénaire qui peut être dangereux pour votre console
Curieux de savoir ce que le changement de date impacterait en jeu, l'utilisateur Reddit Holozard a donc laissé son personnage endormi pendant 1 000 ans. Cependant, il n'a pas utilisé la technique du changement de date et d'heure sur la console.
À la place, il a laissé sa console (une Nintendo Switch) tourner en continu pendant trois semaines
et utilisait une manette avec un bouton Turbo pour « appuyer sur A en continu et un élastique pour que mon personnage marche tout seul ».
Mais cette installation a provoqué 9 crashs de la console et la destruction de sa manette
. Nous vous déconseillons donc de reproduire cette expérience à la maison pour ne pas endommager votre matériel. De plus, Holozard a partagé des captures d'écran montrant les conséquences de cette phase de sommeil de 1000 ans sur le monde de Stardew Valley. Le résultat est surprenant !
Des paysages hors du commun apparus dans Stardew Valley, mais des habitants toujours vivants et en bonne santé
En plus des traditionnelles mauvaises herbes qui prolifèrent sans entretien régulier (y compris dans d'autres jeux comme Animal Crossing: New Horizons
), le paysage de Stardew Valley a été totalement modifié en mille ans. D'imposants champignons géants ont envahi les terres verdoyantes, ainsi que des roches violettes et des météorites
.
Slept for 1000 years straight
by u/Holozard in StardewValley
Dans sa publication Reddit, Holozard explique qu'il a eu besoin de trois saisons entières pour redonner aux terres de Stardew Valley leur apparence originelle. Mais le détail le plus fou concerne les habitants. Tous avaient survécu, y compris les fameuses poules grincheuses. Il faut donc croire que les résidents de cette contrée enchantée sont immortels, mais qu'il faut éviter de laisser la nature reprendre ses droits…
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