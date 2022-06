Stardew Valley : Un mod ajoute le film Shrek au programme du cinéma

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le jeu d'Éric Barone,, n'est plus à présenter tant il a fait et fait encore actuellement parler de lui. D'ailleurs, Stardew Valley ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et d'inspirer les moddeurs. À ce sujet, sachez qu'il existeLe mod en question, nommé en anglais « Shrek Movie in Theater », a été créé par Coffee0001 et est disponible sur le site Nexusmods . Précisons tout de suite qu'il ne s'agit pas du film complet, ce serait illégal. En effet, il s'agit plutôt d'une succession d'images PNG défilant, tel un diaporama. En tout cas, c'est plutôt original et cela fera certainement esquisser un sourire aux joueurs de Stardew Valley. Rappelons qu'il est, évidemment, nécessaire de posséder le jeu de base afin de profiter de ce mod.Notez également qu'il est impératif d'avoir débloqué, au préalable, le cinéma, dans Stardew Valley. Pour cela, il convient d'avoir choisi d'aider les Junimos, au début de votre partie, et d'avoir ramené tous les items demandés, via les paquets du Centre Communautaire. En effet, suite à cela, le Marché Joja est remplacé par le cinéma.Pour rappel,