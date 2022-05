Stardew Valley : Ferme de départ, comment bien la choisir ?

Stardew Valley, conseils pour choisir sa ferme de départ

Stardew Valley, les sept cartes de ferme

Ferme standard Orientation : Agriculture et élevage d'animaux. Très grande surface.

Ferme de rivière Orientation : Pêche. Petite surface.

Ferme forestière Orientation : Cueillette. Surface moyenne.

Ferme des collines Orientation : Mines. Grande surface.

Ferme en région sauvage Orientation : Combat. Bonne surface.

Ferme en quatre parcelles Orientation : Multijoueur Très grande surface.

Ferme de plage Orientation : Cueillette et pêche. Petite surface.



Stardew Valley, quelle ferme sélectionner ?

Celles et ceux désirant se lancer dans l'aventure Stardew Valley devront se poser la question de la carte de ferme à choisir, avant même de débuter. À l'heure actuelle, il en existe sept. Toutes les cartes de ferme offrent des avantages et des inconvénients, qu'il faudra bien évidemment bien prendre en compte en amont.Ainsi, nous vous donnons quelques, en plus del'une d'entre elles.À ce jour, les joueurs et les joueuses peuvent choisir leur ferme de départ selon une. Celles-ci sont différentes les unes des autres. Il est préférable de connaître leurs spécificités avant de se lancer dans l'aventure Stardew Valley. De ce fait, voicinotamment en ce qui concerne leur orientation et superficie :. Cela conditionnera l'entièreté de votre aventure et l'orientera d'une certaine manière.Ainsi, si vous débutez sur le jeu et n'en connaissez pas le gameplay, nous ne vous conseillons pas de démarrer avec la ferme en région sauvage, car de nombreuses créatures apparaissent la nuit, ce qui pourrait mettre à mal votre aventure et vous gâcher le plaisir. En revanche,Si vous connaissez un tant soit peu Stardew Valley, vous pouvez opter pour la ferme de rivière, forestière, des collines ou bien de plage, afin d'insufflerquelque peu. Néanmoins, il y a tout de même quelques inconvénients. Par exemple, la ferme forestière ne vous permet pas d'avoir une grande superficie agricole, du fait de sa structure.Finalement,, et comptez traverser Stardew Valley de A à Z avec vos amis,. Composée de la ferme forestière, la ferme standard, la ferme de rivière et la ferme des collines, elle se veut très complète et promet une bonne diversité pour vous-même et vos amis.