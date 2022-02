Stardew Valley : Un mod permet d'acheter des actions et se faire plus d'argent

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis le lancement officiel de Stardew Valley, beaucoup de joueurs et moddeurs se sont lancés dans la création de contenus annexes, afin d'agrémenter le titre d'Éric Barone de nouvelles fonctionnalités et paramètres. Il n'y a pas longtemps de cela, FlashShifter a mis à disposition un mod permettant d'automatiser et déléguer certaines actions à un robot . D'un autre côté,et a récemment mis en ligne le mod Financial Call Center. Disponible depuis quelques jours,. C'est en contactant Zuzu City que les joueurs et les joueuses pourront le faire. Bien évidemment, il convient de télécharger ce mod et l'installer, au préalable, avant de pouvoir bénéficier de ces fonctionnalités. Néanmoins, pour en revenir à son contenu,. D'ailleurs, il n'y a aucun risque de perte financière. D'un autre côté, la crypto-est une deuxième option, certes, viable, mais un tantinet moins gagnante, car il n'y a que 0,5 % de chance de devenir multimillionnaire en optant pour celle-ci.Mais le moddeur Dhamos n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, il a déjà pensé à l'avenir de ce mod :. Celui-ci permettrait de réinvestir ses actions, afin de gagner encore plus d'argent. Il a également réfléchi à un système de contrats.Pour rappel,