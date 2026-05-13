Stardew Valley ne contiendra jamais d'éléments générés par IA pour cette raison

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 mai 2026 à 15h40
L'utilisation de l'intelligence artificielle fait toujours l'objet de vifs débats et de controverses. Mais ConcernedApe, créateur de Stardew Valley et de Haunted Chocolatier, affirme que cette technologie n'a pas sa place dans le domaine de la création.
Stardew Valley ne contiendra jamais d'éléments générés par IA pour cette raison

L'intelligence artificielle est de plus en plus souvent associée au jeu vidéo, mais son utilisation provoque colère et désapprobation. Dans la plupart des cas, l'IA générative est utilisée pour créer des concept arts ou des images promotionnelles, des objets cosmétiques payants… Certaines entreprises comme Ubisoft publient même des offres d'emploi où une expérience dans la rédaction de prompts est exigée.

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Si elle s'impose dans le processus créatif, des irréductibles restent opposés à son utilisation dans ce domaine. C'est le cas de Eric Barone alias « ConcernedApe », le créateur de Stardew Valley.

Pas de traces d'IA dans Stardew Valley ou dans Haunted Chocolatier

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Interrogé par Game Informer, Eric Barone a partagé son opinion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il reconnait que lorsqu'elle est « utilisée dans des cas très spécifiques et ciblés », cette technologie peut être bénéfique. Les exemples les plus souvent cités dans la presse incluent la recherche scientifique, la médecine ou l'automobile. Mais ConcernedApe estime qu'elle nuit à la créativité artistique, ainsi qu'à la « dimension humaine, pure et authentique, de ce que l'on fait ».

Personnellement, en tant que créateur, je refuse catégoriquement d'utiliser l'IA pour la création, car cela n'a rien à voir avec mon travail. Mon objectif est de m'exprimer artistiquement. Pourquoi laisserais-je une IA le faire à ma place ? De nombreuses personnes aimeraient avoir l'opportunité de s'exprimer. Je pense que cela devrait primer sur une machine sans âme.

La création sonore ou visuelle, un domaine qui doit « impérativement être réalisé par des humains »

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Afin de gagner du temps, l'IA générative est utilisée dans le processus de développement, que ce soit dans la création du code, des dialogues ou des décors d'un jeu. Cependant, Stardew Valley et Haunted Chocolatier ne seront pas concernés. Selon Eric Barone, toute tâche permettant une forme d'expression humaine doit impérativement être réalisée par des humains.

Si cela concerne la création de personnages ou d'objets, cette opposition à l'utilisation de l'intelligence artificielle touche également le doublage, la musique ou encore le scénario d'un jeu. Avec cet échange, Eric Barone rejoint la liste des farouches opposants à cette innovation qui peut toutefois être utile dans d'autres domaines de notre société.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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