Stardew Valley : La carte retravaillée et agrandie par un moddeur

Depuis sa sortie officielle, le titre d'Éric Barone, Stardew Valley, ne cesse d'accueillir de nouveaux mods. Par le passé, nous vous avions ainsi parlé d'un mod permettant d'agrandir sa ferme , un autre octroyant la possibilité d'acheter des actions ou encore celui ajoutant le film Shrek au programme du cinéma. Cette fois-ci, c'est la carte qui a attiré l'attention d'un moddeur.En effet, le mod nommé « Reimagined 3 », créé par DaisyNiko, est arrivé il y a peu de temps sur le site NexusMods et a récemment profité d'une mise à jour. Celui-ci apporte du. Le moddeur a retravaillé toutes les zones de la map afin de les rendre « plus jolies » et, dans un sens, plus interactives. Par ailleurs, ce mod permet de découvrir et explorer, en plus d'un espace dédié à la collecte de ressources et items rares. Notons, également, que Reimagined 3 permetLe créateur de Reimagined 3 a, d'ailleurs, partagé plusieurs images illustrant son travail, sur la page dédiée au mod, sur le site NexusMods . Là-bas, vous pourrez également trouver des instructions et de plus amples informations, à son sujet. Sachez tout de même qu'il est impératif de posséder le jeu Stardew Valley, afin de profiter des mods disponibles sur la Toile.Si vous débutez sur Stardew Valley, plusieurs guides pouvant vous aider durant votre aventure sont disponibles dans nos colonnes :Pour rappel, Stardew Valley est disponible sur PC, PS4, Xbox One ainsi que sur Nintendo Switch et smartphones. Notre partenaire, Instant Gaming, vous propose une belle réduction sur la version Xbox du soft :