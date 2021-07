Quels sont les meilleurs Pokémon sur Pokémon UNITE ?

Tier list des meilleurs Pokémon sur Pokémon UNITE

S+ Pikachu S Absol Crabaraque A Blancoton Carchacrok Ectoplasma Feunard Nigosier B Amphinobi Flambusard Grodoudou Lucario Mackogneur Pyrobut C Flagadoss Florizarre Ronflex D Dracaufeu M. Mime

Depuis le 21 juillet 2021 en France via la Nintendo Switch, Pokémon UNITE, le fameux MOBA développé par Tencent Games, est disponible pour le plus grand bonheur des fans du monde entier. Comme tout MOBA qui se respecte, la compétition et les parties classées seront au cœur de. De ce fait, certaines compositions s'avèrent être bien plus puissantes que d'autres, et au vu de la méta actuelle, certains Pokémon semblent sortir déjà sortir du lot.Lapour laprésente, ci-dessous, devrait vous aider à choisir les combattants parfaits qui vous mèneront, sans aucun doute, vers la victoire. Bien entendu, l'ordre des Pokémon pour chaque tier n'a pas d'importance.N'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de, et notamment le. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par Tencent Games, ladessoit totalement chamboulée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article pour prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée.