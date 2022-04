Pokémon UNITE proposera un abonnement mensuel

Un Holo-Costume unique.

2 permis Unités temporaires.

2 types d'Holo-Costumes essayables gratuitement toutes les semaines.

Un ensemble Hoopa.

Des éléments de personnalisations exclusifs.

Des réductions sur les achats de certains produits (skins notamment).

40 gemmes Aeos par jour.

Après Fortnite ou encore GTA V . Si l'annonce pour la version occidentale du MOBA n'a pas encore été faite officiellement,, ce qui sous-entend que son arrivée en France, et dans les autres pays, est imminente.Comme pour les autres abonnements de ce genre, en échange d'une certaine somme d'argent (ici 8 €, selon le prix indiqué en yens, mais nous pourrions très bien grimper jusqu'à 9,99 €),. Pas de panique, toutes les récompenses sont supposées être cosmétiques, ou presque, sans interférer sur le gameplay, pour ne pas faire de Pokémon UNITE un pay-to-win.Ainsi, celles et ceux qui souhaitent souscrire à cet abonnement, nommé donc Pokémon UNITE Membership (selon la traduction), pourront obtenir chaque mois ces éléments :Nous ne savons pas encore quand ce nouvel abonnement arrivera dans Pokémon UNITE , mais The Pokémon Company et TiMi Studio devraient nous en dire un plus assez vite. Nous rappelons que, et a dépassé les 70 millions d'utilisateurs