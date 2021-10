Pokémon UNITE : Rongrigou, build, compétences, objets et informations

Implore

Niveau 5

Le lanceur court à en perdre haleine, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses qu'il touche et les projette dans les airs. Pendant sa course, il peut utiliser « Éructation » et « Balle Graine », et il fait tomber des Baies. S'il les mange, sa vitesse de déplacement augmente pendant une courte durée. Plus il en mange, plus cette stat est augmentée.

Amélioration : augmente les dégâts infligés par la capacité et la fréquence à laquelle le lanceur fait tomber des Baies.