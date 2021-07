Pokémon UNITE : Pyrobut, build, compétences, objets et informations

Présentation de Pyrobut dans Pokémon UNITE

Puissance ★★★★☆ Endurance ★★☆☆☆ Mobilité ★★★☆☆ Scoring ★★★☆☆ Utilité ★☆☆☆☆ Difficulté" ★★☆☆☆

Pyrobut ne brille pas uniquement par sa puissance d'attaque ; il est aussi doté d'une formidable vitesse. De quoi rendre fous ses adversaires !

Build recommandé pour Pyrobut dans Pokémon Unite

Les compétences

Low Sweep Niveau 1 Pyrobut effectue un tacle bas et rapide dans la direction designée, infligeant des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Temps de recharge → 7,5 secondes

Blaze Kick Niveau 4 Pyrobut frappe dans son ballon, infligeant des dégâts toujours critiques à ses adversaires, repoussant les Pokémon adverses et les laissant brûler pendant une courte période. De plus, Pyrobut devient immunisé contre les obstacles lors de l'utilisation de cette compétence. Temps de recharge → 8 secondes

Flame Charge Niveau 6 Pyrobut charge vers l'avant, infligeant des dégâts à tous les Pokémon adverses qu'il touche. Temps de recharge → 6 secondes

Blaze Bicycle Kick (Tir enflammé) Compétence Unite Pyrobut crée une boule de feu géante et la lance vers l'emplacement ciblé. La balle libère alors une onde de choc qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses présents dans la zone d'effet. Cette compétence UNITE augmente également la vitesse de déplacement de Pyrobut pendant une courte période lorsqu'il touche des adversaires.

Les objets recommandés

Muscle Band Les attaques de base font plus de dégâts, plus l'adversaire a de points de vie.. Les attaques de base font plus de dégâts, plus l'adversaire a de points de vie.. Float Stone Augmente la vitesse de déplacement de 10 % lorsque le Pokémon n'est pas en combat. Augmente la vitesse de déplacement de 10 % lorsque le Pokémon n'est pas en combat. Score Shield Lorsque le Pokémon tente de marquer des points, il reçoit un bouclier égal à 5 % de ses PV max et ses buts ne peuvent pas être interrompus tant qu'il est protégé. Lorsque le Pokémon tente de marquer des points, il reçoit un bouclier égal à 5 % de ses PV max et ses buts ne peuvent pas être interrompus tant qu'il est protégé. Eject Button Téléportez-vous instantanément à un endroit spécifique proche. Téléportez-vous instantanément à un endroit spécifique proche.

Pyrobut en vidéo dans Pokémon UNITE

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est un combattant à privilégier dans la composition d'une équipe pour, étant donné sa facilité de prise en main et les dégâts importants infligés aux ennemis. Ces quelques compétences permettent la plupart du temps de dasher ou d'infliger des dégâts de brûlure, une force de frappe qui sera non négligeable pour mener votre équipe vers la victoire.Afin d'exploiter au mieux le potentiel dedans, le Pokémon de type Feu issu de la huitième génération, nous vous avons concocté leparfait, lequel vous permettra de sélectionner rapidement les meilleures compétences et d'équiper les objets les plus adéquats pour votre attaquant à distance.N'oubliez pas que cepourest basé sur la méta actuelle, en plus d'être subjectif et ne peut être en aucun cas pris comme une référence. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par Tencent Games, cene soit plus aussi intéressant, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article pour prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec notre guide poursur, tout en pensant à nous dire comment vous jouez votre Pokémon favori.