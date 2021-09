Présentation de Tortank dans Pokémon UNITE

Puissance ★★☆☆☆ Endurance ★★★★☆ Mobilité ★★☆☆☆ Scoring ★★☆☆☆ Utilité ★★★☆☆ Difficulté" ★★★☆☆

Avec son corps massif, Tortank peut servir de bouclier à ses alliés, tout en bombardant ses adversaires avec de puissants jets d'eau.

Build recommandé pour Tortank dans Pokémon Unite

Les compétences

Hydro Pump Niveau 5 Tortank attaque en projetant un énorme volume d'eau, infligeant des dégâts aux Pokémon adverses tout en les repoussant s'ils sont touchés. Temps de recharge → 8,5 secondes

Surf Niveau 7 Tortank surfe sur une vague, poussant les Pokémon ennemis et les laissant incapables d'agir. Tortank devient immunisé contre les contrôles de foule et peut sauter dans la direction souhaitée à la fin du mouvement. Temps de recharge → 12 secondes

Hydro Typhoon (Hydrotyphon) Compétence Unite Tortank fait jaillir de l'eau tout en tournant sur lui-même, projetant les Pokémon ennemis touchés un peu plus loin. Tortank gagne un bouclier durant l'utilisation de cette compétence.

Les objets recommandés

Wise Glasses Augmente les dégâts des attaques spéciales. Augmente les dégâts des attaques spéciales. Buddy Barrier Lors le Pokémon utilise sa compétence Unite, ce dernier et un Pokémon allié à proximité avec les PV le plus bas reçoivent un bouclier égal à 20 % de leurs PV max. Lors le Pokémon utilise sa compétence Unite, ce dernier et un Pokémon allié à proximité avec les PV le plus bas reçoivent un bouclier égal à 20 % de leurs PV max. Focus Band Lorsque les points de vie du Pokémon sont faibles, toutes les secondes, pendant 3 secondes, le Pokémon récupère 8 % des PV perdus. Lorsque les points de vie du Pokémon sont faibles, toutes les secondes, pendant 3 secondes, le Pokémon récupère 8 % des PV perdus. Eject Button Téléportez-vous instantanément à un endroit spécifique proche. Téléportez-vous instantanément à un endroit spécifique proche.

Tortank en vidéo dans Pokémon UNITE

est un combattant particulièrement important pour le bon équilibre d''une équipe pour, étant donné sa facilité de prise en main et les dégâts qu'il sera capable d'encaisser pour protéger ses coéquipiers. Tortank sera le tank idéal pour engager des combats ou pour aider les Pokémon alliés dans la tourmente. Le, proposé ci-dessous, devrait vous permettre d'embêter vos adversaires tout au long d'une partie tout en apportant une protection fiable et durable à vos compagnons de jeu.Afin d'exploiter au mieux le potentiel de Tortank dans, le Pokémon de type Eau issu de la première génération, nous vous avons concocté leparfait, lequel vous permettra de sélectionner rapidement les meilleures compétences et d'équiper les objets les plus adéquats pour votre Pokémon appréciant les combats à distance.N'oubliez pas que cepourest basé sur la méta actuelle, en plus d'être subjectif et ne peut être en aucun cas pris comme une référence. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par Tencent Games, cene soit plus aussi intéressant, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article pour prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec notre guide poursur, tout en pensant à nous dire comment vous jouez votre Pokémon favori.