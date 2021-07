Pokémon UNITE : Blancoton, build, compétences, objets et informations

Présentation de Blancoton dans Pokémon UNITE

Puissance ★★☆☆☆ Endurance ★★☆☆☆ Mobilité ★★★☆☆ Scoring ★★★☆☆ Utilité ★★★★☆ Difficulté ★☆☆☆☆

Blancoton est un précieux soutien capable de soigner les PV de ses alliés et d'augmenter leur vitesse de déplacement.

Build recommandé pour Blancoton dans Pokémon Unite

Les compétences

Leafage Niveau 1 Harcèle et attaque la cible avec des feuilles, diminuant la vitesse de déplacement du Pokémon adverse pendant une courte période. Temps de recharge → 4,5 secondes

Pollen Puff Niveau 4 Lance une boule de pollen qui s'attache à un Pokémon. Ce pollen restaure les points de vie d'un Pokémon allié et inflige des dégâts aux Pokémon adverses. Temps de recharge → 6 secondes

Cotton Guard Niveau 6 Protège Blancoton et un Pokémon allié à proximité avec du coton. Le coton absorbe les dégâts avant de redonner quelques points de vie à chacun des Pokémon. Temps de recharge → 7 secondes

Cotton Cloud Crash (Danse Cotonneuse) Compétence Unite Blancoton flotte dans les airs et devient invincible. Si la compétence UNITE est utilisée à nouveau, Blancoton frappe le sol, attaque et repousse les Pokémon adverses et restaure les PV des Pokémon alliés dans la zone d'effet.

Les objets recommandés

Exp. Share De l'EXP est gagnée passivement chaque seconde tant que le niveau de votre Pokémon est le plus bas de l'équipe. Cependant, vous perdez tout EXP que vous gagneriez normalement en aidant vos coéquipiers contre des Pokémon sauvages. De l'EXP est gagnée passivement chaque seconde tant que le niveau de votre Pokémon est le plus bas de l'équipe. Cependant, vous perdez tout EXP que vous gagneriez normalement en aidant vos coéquipiers contre des Pokémon sauvages. Shell Bell Les attaques spéciales soignent de 45 points de vie. Plus le Sp. Attack du Pokémon est élevé, plus de HP sont récupérés. Les attaques spéciales soignent de 45 points de vie. Plus le Sp. Attack du Pokémon est élevé, plus de HP sont récupérés. Buddy Barrier Lors le Pokémon utilise sa compétence Unite, ce dernier et un Pokémon allié à proximité avec les PV le plus bas reçoivent un bouclier égal à 20 % de leurs PV max. Lors le Pokémon utilise sa compétence Unite, ce dernier et un Pokémon allié à proximité avec les PV le plus bas reçoivent un bouclier égal à 20 % de leurs PV max. Potion Récupère un léger montant de points de vie sur le temps. Récupère un léger montant de points de vie sur le temps.

Blancoton en vidéo dans Pokémon UNITE

est un combattant à privilégier dans la composition d'une équipe pour, étant donné sa facilité de prise en main et l'apport indéniable à ses coéquipiers au niveau de la survie. Pouvant être défini comme un réel support, Blancoton saura, grâceprésent ci-dessous, protéger et soigner les Pokémon alliés qui sont dans une situation difficile, afin de repartir de l'avant et mener votre équipe vers la victoire.Afin d'exploiter au mieux le potentiel dedans, le Pokémon de type Plante issu de la huitième génération, nous vous avons concocté leparfait, lequel vous permettra de sélectionner rapidement les meilleures compétences et d'équiper les objets les plus adéquats pour votre attaquant à distance.N'oubliez pas que cepourest basé sur la méta actuelle, en plus d'être subjectif et ne peut être en aucun cas pris comme une référence. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par Tencent Games, cene soit plus aussi intéressant, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article pour prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec notre guide poursur, tout en pensant à nous dire comment vous jouez votre Pokémon favori.