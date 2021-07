Pokémon UNITE : Zeraora, build, compétences, objets et informations

Présentation de Zeraora dans Pokémon UNITE

Puissance ★★★★☆ Endurance ★★☆☆☆ Mobilité ★★★★☆ Scoring ★★★☆☆ Utilité ★☆☆☆☆ Difficulté ★★★★★

Zeraora peut se rapprocher de ses adversaires en un éclair, infligeant d'énormes dégâts d'un seul coup.

Build recommandé pour Zeraora dans Pokémon Unite

Les compétences

Slash Niveau 1 Zeraora se jette sur un Pokémon adverse et l'attaque avec ses griffes acérées, avant de le lancer dans les airs. Temps de recharge → 8,5 secondes

Volt Switch Niveau 4 Zeraora dashe à grande vitesse, infligeant des dégâts à tous les Pokémon touchés, en plus d'augmenter sa propre vitesse d'attaque l'espace de quelques instants. Utiliser à nouveau cette attaque spéciale dans un temps défini permet à Zeraora de revenir immédiatement à l'endroit où il a lancer cette attaque à l'origine. Temps de recharge → 8 secondes

Discharge Niveau 6 Libère une décharge électrique, infligeant des dégâts aux Pokémon adverses proches et accordant à Zeraora un bouclier lorsqu'il les frappe. Si cette attaque touche des Pokémon paralysés, il les attire vers lui une fois le mouvement terminé, leur infligeant, une nouvelle fois, des dégâts avant de les empêcher d'attaquer pendant un court instant. Temps de recharge → 7 secondes

Plasma Gale (Impact Électrisant) Compétence Unite Zeraora déclenche une explosion de foudre, infligeant des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d'effet et les projetant. Cela crée également une zone de plasma qui augmente la portée d'attaque de base de Zeraora et ses dégâts pendant qu'il se trouve à l'intérieur de cette zone.

Les objets recommandés

Float Stone Augmente la vitesse de déplacement de 10 % lorsque le Pokémon n'est pas en combat. Augmente la vitesse de déplacement de 10 % lorsque le Pokémon n'est pas en combat. Scope Lens Augmente les dégats des coups critiques des attaques de base. Plus l'Attaque du Pokémon est élevée, plus les dégâts sont importants. Augmente les dégats des coups critiques des attaques de base. Plus l'Attaque du Pokémon est élevée, plus les dégâts sont importants. Muscle Band Les attaques de base font plus de dégâts, plus l'adversaire a de points de vie.. Les attaques de base font plus de dégâts, plus l'adversaire a de points de vie.. Fluffy Tail Étourdit les Pokémon sauvages à proximité, leur faisant subir plus de dégâts.. Étourdit les Pokémon sauvages à proximité, leur faisant subir plus de dégâts..

Zeraora en vidéo dans Pokémon UNITE

