Pokémon UNITE fête son premier anniversaire avec un événement spécial

Un événement spécial pour le premier anniversaire de Pokémon UNITE

Du 21 juillet au 12 octobre

Jour 1 → Pikachu + Pikachu élégant

Jour 2 → Lucario + Lucario musical

Jour 3 → Tortank + Tortank pompier

Jour 4 → Ronflex + Ronflex au dodo

Jour 5 → Nymphali + Nymphali à carreaux

Défis gâteau d'anniversaire du 21 juillet au 1er septembre

Première période : du jeudi 21 juillet 2022 au dimanche 24 juillet 2022

Deuxième période : du lundi 1 er août 2022 au dimanche 7 août 2022

août 2022 au dimanche 7 août 2022 Troisième période : du lundi 15 août 2022 au dimanche 21 août 2022

Défi glacial de Givrali du 21 juillet au 14 août

Il y a un an, le 21 juillet 2021, sortaitun MOBA dans l'univers de Pokémon, qui avait très, très vite séduit les joueurs, qui ont, malheureusement, délaissé l'expérience au fil du temps, notamment à cause d'un gameplay jugé déséquilibré et qui n'encourageait pas forcément la coopération. Quoi qu'il en soit, de nombreux utilisateurs y jouent encore, et dans ce sens,Dès le 21 juillet, plusieurs événements seront proposés aux joueurs, dans le but de célébrer avec la communauté ce premier anniversaire. Pour ne rien louper, voici tout ce qui arrivera ces prochaines semaines surEn vous connectant cinq jours, vous récupérez chaque fois, un permis Unité et un Holo-costume. Si vous possédez déjà l'un ou l'autre, vous obtiendrez 100 Pièces Æos.Durant un mois et demi, des défis spéciaux seront proposés dans le but d'obtenir des récompenses exclusives, tout en ajoutant un mode inédit, des parties rapides PvE. Il faudra travailler en équipe pour venir à bout de plusieurs boss.En terminant des missions spéciales, les joueurs pourront obtenir permis Unité de Givrali gratuitement.Pour le reste, notez que le 21 juillet sera également l'occasion d'accueillir le nouveau Pass de combat, mais aussi une nouvelle saison des parties classées. Enfin, pour encourager certains à revenir sur le jeu, des récompenses seront offertes à celles et ceux qui invitent une personne ne s'étant pas connectée à Pokémon UNITE depuis au moins 14 jours.Pokémon UNITE est, pour rappel, disponible en free-to-play, sur Nintendo Switch et les appareils iOS et Android. Aucune sortie sur PC n'est prévue , bien qu'il soit possible d'y jouer via un émulateur.